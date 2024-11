Bart Tommelein neemt afscheid als burgemeester en maakt kantoor leeg: “Oostende ging er de voorbije jaren op vooruit”

Bart Tommelein (Trots op Oostende) trekt vrijdagavond de deur van zijn kabinet achter zich dicht. “Deze week staat in het teken van afscheid en de overdracht”, zegt hij in zijn laatste interview. Hij blikt terug en hoopt dat zijn opvolger blijft inzetten op armoedebestrijding, integratie en vernieuwing van de stad. Bart Tommelein (62) geeft zijn laatste interview als burgemeester aan De Zeewacht.

“Je kunt de uitslag van de verkiezingen urenlang analyseren en zoeken naar het hoe en wat”, zegt Bart Tommelein. Hij is de klop van 13 oktober kennelijk te boven en is tijdens het interview strijdvaardig, nuchter over de politieke toestand en positief over de toekomst. “De uitslagen zijn wat ze zijn. Wij hebben met Trots op Oostende de verkiezingen verloren en de socialisten hebben gewonnen. Ik geloof sterk in de democratie en aanvaard dat Oostende een ander bestuur en een andere burgemeester wil. Oostende was een socialistisch bolwerk, al meer dan 20 jaar. Ik zag in 2019 de kans dat te doorbreken, maar het was niet gemakkelijk om dat te verlengen. Maar bon, ik kan wel snel de bladzijde omdraaien. Het is vooral spijtig voor de mensen die rondom me werkten en in mijn liberale fractie zaten. Zelf heb ik 25 jaar meegedraaid in de toppolitiek en heb daar mooie zaken kunnen doen. Ik kijk er niet met een wrang gevoel op terug. Het was een voorrecht om burgemeester te zijn en ik had het nog een tijd willen doen. Maar het is nu niet zo en dat is geen drama.”

Ondanks 2.830 voorkeurstemmen wil Tommelein zijn gemeenteraadszitje niet opnemen: “Ik ben in 2006 in de meerderheid gekomen en heb 18 jaar mee het beleid bepaald. Ik ben niet meer de man van de toekomst. Als ik blijf zitten, dan komt er geen vernieuwing of verjonging. Ik kan wel oppositie voeren tegen een bestuur dat de eerste jaren vooral zal uitvoeren wat wij hebben voorbereid. Het gaat over meer dan 100 projecten.”

Trots op…

Bart Tommelein blikt terug: “Ik ben blij dat de ziekenhuizen samen werden gebracht na al die jaren. Het wordt een troef voor het zorgaanbod in Oostende. We hebben ook zwaar geïnvesteerd in veiligheid. Ik ben erg trots dat we in alle schoolzones hebben ingezet op verkeersveiligheid. We hebben de laatste jaren ook structureel geïnvesteerd in De Grote Post en cultuur. Dat resulteerde in een boekenfestival, fotobiënnale, podcastfestival en het Ensorjaar. We pakten verkrotting en leegstand aan en er wordt meer geïnvesteerd in de stad. Oostende is er op vooruit gegaan. Het gemiddeld inkomen in Oostende is sterker gestegen dan in Vlaanderen. De armoedecijfers zijn licht achteruit gegaan. Er zijn belangrijke dingen gebeurd de voorbije zes jaar. Ik hoop dat de volgende ploeg de zaken, zoals de inzet voor verkeersveiligheid, niet over boord gooit.”

“Ik heb onderschat hoe moeilijk het is om dingen te veranderen”

Hij geeft ook toe: “Ik heb onderschat hoe moeilijk het is om dingen te veranderen en hoe mensen met verandering omgaan. Wijzigingen moeten veel trager gebeuren en een breder draagvlak hebben. In mijn bevoegdheden heb ik dat wel kunnen doen, maar dat was niet bij andere schepenen zo. Er waren nochtans bevragingen, het O-Punt en wijkcafés. En toch ontstond de perceptie dat dit stadsbestuur niet luisterde, terwijl dat niet zo was. Misschien speelde covid een rol en heb ik te snel een aantal problemen willen aanpakken. Een voorbeeld daarvan zijn de financiën. Er waren voordien grote problemen en wij hebben dat op orde gezet. Maar daar ligt de kiezer niet wakker van. Het was geen verkiezingsthema. De volgende ploeg kan verder met een schone lei.”

Sleutels van de kluis

“Ik blijf in Oostende wonen. Voor mijn opvolger geef ik de raad om de dingen te doen die moeten gedaan worden in het belang van de stad. Het is eenvoudig om de dingen te doen die de mensen leuk vinden met de bedoeling in 2030 weer verkozen te zijn. Mijn opvolger moet blijven inzetten op armoedebestrijding, een plan maken voor integratie en blijven inzetten op vernieuwing van de stad. De klok mag niet teruggedraaid worden.”

Zo heftig als de verkiezingsstrijd was, zo vlot zal de overdracht gebeuren. “Er waren al contacten met de nieuwe burgemeester. Ik ken John Crombez al jaren en de overgang zal goed verlopen. We hebben deze week een uitvoering gesprek om dossiers van 100 lopende projecten over te dragen. En ik geef hem de sleutels van de brandkast. In de kluis bevinden zich documenten van de politie inzake terrorismebestrijding.” Tommelein doet het in stijl: “John krijgt van mij ook het lint voor officiële plechtigheden. De overhandiging van de sjerp is vrijdag gepland.”

Leven na de politiek

“Kort na 13 oktober gaf ik enkele interviews en nu het laatste aan De Zeewacht. Maar ik ben geen rustig persoon en ben me vrij snel gaan bezig houden met de reorganisatie van mijn leven. Ik zal meer thuis zijn voor mijn familie en dat is ook de voorbije dagen al gebleken. Maar ik ben nog te jong om niets te doen. Voor ik in de politiek stapte, was ik actief in de banksector. Ik richtte een vennootschap op en ga als zelfstandig consultant aan de slag. De voorbije weken voerde ik al enkele gesprekken, maar dat is buiten de politiek. Ik ga ook niet namens Open VLD zetelen in raden van bestuur.”

Bart Tommelein is het komend weekend nog paraat in geval van calamiteiten en opent vrijdagavond nog de kerstmarkt, maar trekt vrijdagmiddag de deur van zijn bureau dicht: “Ik heb twee dozen met persoonlijke spullen. De vele kaders vormen wel een problemen. Er zijn thuis onvoldoende muren.”