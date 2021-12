Julie De Coster (RKD) nieuw in gemeenteraad: “Ik dacht lang dat politiek niets voor mij was”

En of het snel kan gaan in de (dorps)politiek. Sinds 21 oktober is Julie De Coster (27, RKD) officieel lid van de Ruiseleedse gemeenteraad, terwijl ze daar pakweg een maand eerder nog niet durfde aan denken. Tot partijgenoot Mattias Van de Steene besloot om, door een verschil in visie binnen meerderheidsfractie RKD, zijn zitje af te staan.

In elk geval: Mattias Van de Steene vermeed met zijn beslissing een politieke crisis in Ruiselede. Had hij er immers voor gekozen om als onafhankelijke te zetelen, dan zou door de nipte meerderheid van RKD – slechts één zetel – elke beslissing afhangen van zijn steun. “Binnen de fractie wisten we dat er iets te gebeuren stond, omdat Mattias’ ambities niet langer overeenkwamen met de koers die RKD vaart, maar we waren verwonderd dat hij meteen overging tot een vertrek”, zegt Julie De Coster.

De familie De Coster is lang geen onbekende in de molengemeente. Julies vader Jörgen en moeder Veerle Lanssens runden tot een achttal jaar geleden het slachthuis, Veerle zetelde 18 jaar in de gemeenteraad voor RKD, tot het gezin naar Vinkt verhuisde.

Jongste lid Markant

Julie en haar Waregemse verloofde Glenn Destoop, met wie ze volgende zomer trouwt, wonen tegenwoordig in de ouderlijke woning in de Bruggestraat. “Tot in de aanloop naar de vorige gemeenteraadverkiezingen dacht ik dat de politiek niks voor mij was. Vanaf mijn middelbare studies in de Sint-Jozef Humaniora – de Jozefienen in Brugge, waar ik ook op internaat zat, verdween ik trouwens wat uit beeld in het dorp.”

Maar de jonge politica was blij om na haar studies terug te keren naar de heimat, waar ze nog altijd het jongste lid is bij Markant. RKD polste Julie voor de verkiezingen van 2018 en haar ‘ja’ leverde 558 rode bolletjes van de kiezer op.

Ooit schepen van Jeugd worden, zou ik de max vinden

Op basis van anciënniteit maakte Michèle Faict als eerste aanspraak op de vrijgekomen zetel in de gemeenteraad, maar zij besloot in tegenstelling tot Julie om in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst te blijven. “Ergens kan ik die keuze wel begrijpen, want in de dossiers die je daar behandelt, sta je een stuk dichter bij de individuele burger”, zegt Julie, die vanuit het halfrond in het Ruiseleedse gemeentehuis in eerste instantie de communicatiekloof tussen het bestuur en de burger wenst te dichten.

“Vooral jongeren zijn te weinig op de hoogte van wat de gemeente te bieden heeft aan onder meer infrastructuur en subsidies. Ze grijpen niet snel meer naar hun smartphone om te bellen; het zijn wij die onze communicatie aan hun leefwereld moeten aanpassen.”

“Greet is powervrouw”

Verder streeft Julie, die als digital marketeer bij aluminiumspecialist Alinel in Aalter werkt, naar een verkeersvriendelijke gemeente en de creatie van een gezond ondernemingsklimaat. Burgemeester Greet De Roo zegt alvast veel talent in het nieuwe raadslid te ontwaren en dat respect geldt wederzijds.

“Ik kijk enorm op naar de powervrouw die ze is en de dossierkennis die ze bezit. Ook al lanceert de oppositie nu en dan persoonlijke aanvallen, ze is niet uit haar lood te slaan”, aldus nog Julie, die beseft dat RKD nood heeft aan verjonging.

“Maar wees gerust: die is ook op komst. Ik ken meerdere raadsleden die deze bestuursperiode nog zullen uitdoen en dan met plezier de fakkel zullen doorgeven aan de jonge garde. Welke rol ik voor mezelf zie? Ooit schepen van Jeugd worden, zou ik de max vinden.” Waarvan akte.