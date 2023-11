Jan Morbee beëdigd als nieuwe burgemeester van Knokke-Heist

In de ambtswoning van de provinciegouverneur in Brugge legde Jan Morbee donderdagnamiddag de eed af als nieuwe burgemeester van Knokke-Heist. “Als burgemeester wil ik na een woelige periode opnieuw de rust en een positieve vibe in het bestuur én in de gemeente brengen”, zei Morbee, die meteen ook bekend maakte als lijsttrekker voor Gemeentebelangen naar de kiezer te trekken.

Het was een glunderende Jan Morbee die donderdagnamiddag de eed als burgemeester van Knokke-Heist aflegde in handen van provinciegouverneur Carl Decaluwé. Het is dan ook een voorlopig eindpunt van een erg stormachtige periode in de Knokke-Heistse politiek waarbij de gemeente na een kritische audit door Audit Vlaanderen – waarbij de vinger werd gelegd op mogelijke normvervaging en belangenvermenging – door (inmiddels gewezen) Vlaams minister Bart Somers onder verscherpt toezicht werd geplaatst.

Ontslag schepen en burgemeester

In de nasleep daarvan nam schepen Kris Demeyere ontslag en na aanhoudende interne onenigheid en nadat een meerderheid van Gemeentebelangen duidelijk het vertrouwde opzegde, kondigde Piet De Groote meer dan een maand geleden aan zijn ontslag als burgemeester in te dienen.

“Als burgemeester wil ik na een woelige politieke periode opnieuw de rust en een positieve sfeer in het college en het gehele bestuur van de gemeente brengen. Knokke-Heist stond altijd al bekend voor zijn positieve vibe die voelbaar is vanaf het moment dat je er komt. Die was deels verdwenen door alle problemen van de voorbije maanden. Die vibe wil ik terugbrengen”, vertelde Morbee, die bekend staat als een fervent sporter en zelfs triatleet, na zijn eedaflegging.

“Ik heb daarnet aan de gouverneur gezegd dat wij het record willen vestigen van zo vlug mogelijk vanonder dat verhoogde toezicht uit te geraken” – Jan Morbee

“Als fiere Knokke-Heistenaar wil ik ook dat alle bewoners en tweedeverblijvers opnieuw fier worden op de gemeente.”

Morbee stelde nadrukkelijk en meermaals dat hij wil optreden als coach van een ploeg, van zijn schepenen dus, waaruit hij het beste wil naar boven halen. Wat als een niet direct uitgesproken maar toch duidelijke verwijzing naar zijn voorganger De Groote, die vaak een eigengereid optreden werd verweten, mag gezien worden.

Stappenplan

Over het verscherpt toezicht waaronder de gemeente werd geplaatst, had Morbee het volgende te zeggen: “Ik heb daarnet aan de gouverneur gezegd dat wij het record willen vestigen van zo vlug mogelijk vanonder dat toezicht uit te geraken. Dat zullen we doen door een concreet stappenplan voor te leggen over hoe we de aanbevelingen van Audit Vlaanderen in de praktijk zullen brengen.”

Morbee liet ten slotte ook weten dat het bestuur van Gemeentebelangen unaniem akkoord is om met hem als lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober volgend jaar te trekken.

Elektrozaak

Jan Morbee, ingenieur van opleiding en twintig jaar lang zaakvoerder van een elektrozaak in de Lippenslaan, werd in 2012 rechtstreeks verkozen als gemeenteraadslid en werd in juni 2014 voor het eerst schepen als opvolger van de overleden Maxim Willems.

Hij bleef al die jaren actief in het college, met uiteenlopende bevoegdheden, en na het ontslag van Kris Demeyere was hij eerste schepen van Knokke-Heist.