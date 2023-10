Sportief, geliefd binnen de partij en vader van twee dochters: maak kennis met Jan Morbee, de nieuwe burgemeester van Knokke-Heist

Hij begon bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 op de 22ste plaats op de lijst van Gemeentebelangen, maar scoorde meteen verrassend goed. Slechts acht kandidaten haalden meer stemmen dan de meervoudig winnaar van Het Gouden Sporthart. Nog geen twee jaar later werd hij schepen en nu is hij de nieuwe burgemeester van Knokke-Heist. Een kennismaking met Jan Morbee (62), de (in principe) nieuwe sterke man in de meest mondaine kustgemeente van het land.

De partij Gemeentebelangen kwam woensdagavond samen en – op één verhinderd lid na – viel de keuze unaniem op Jan Morbee als opvolger van de ontslagnemend burgemeester Piet De Groote. Al blijft er nog één klein voorbehoud. “Het ontslag van de zittende burgemeester is nog niet officieel, maar indien het officieel wordt staan we unaniem achter de keuze van eerste schepen Jan Morbee”, zegt Lucas Vanden Bussche, voorzitter Gemeentebelangen. Piet De Groote zelf liet woensdag verstaan dat zijn ontslagbrief getekend is, waardoor het dus een kwestie van tijd lijkt vooraleer alles is afgehandeld.

Logische vervanger

Wie in 2018 zou gezegd hebben dat hij tijdens deze legislatuur burgemeester zou worden van Knokke-Heist, werd wellicht voor gek verklaard. Maar kijk, het overlijden van burgemeester Leopold Lippens, het ontslag van de eerste schepen Kris Demeyere én het ontslag van Piet De Groote – die Lippens opvolgde in 2021 – beslisten er anders over. Jan Morbee was eerste schepen en is dus de logische vervanger om de kustgemeente de komende tijd naar rustigere wateren te varen.

Maar wie is Jan Morbee nu eigenlijk? Hoewel hij binnen de eigen partij Gemeentebelangen een geliefd figuur is – integer is zowat het meest gehoorde woord als we rondvragen naar hem – is hij voor de mensen buiten Knokke-Heist wellicht een nobele onbekende. Wat je praktisch moet weten? Hij studeerde af als industrieel ingenieur aan KIHO Gent en had vroeger een elektrozaak in de Lippenslaan. Hij is verder vader van twee dochters en oud-leider van KSA Knokke. In 2010 kwam hij in het nieuws toen hij naar aanleiding van de 66ste verjaardag van de bevrijding de Canadamars van Knokke naar Hooftplaat heen en terug wandelde. Goed voor 66 kilometer. Hij was ook meervoudig laureaat van Het Gouden Sporthart, dat was de trofee van het sportstimuleringsprogramma van Knokke-Heist. De trofee werd toegekend aan een inwoner uit de badstad die deelnam aan de negen sportevenementen die tot het project behoorden.

Schepen sinds 2014

Binnen de kustgemeente is hij al langere tijd populair. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 haalde Morbee het vierde meeste aantal stemmen na de overleden Leopold Lippens, Piet De Groote en Kris Demeyere. Zes jaar eerder waren de signalen al gunstig. Hij begon bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 op de 22ste plaats op de lijst van Gemeentebelangen, maar scoorde meteen verrassend goed. Slechts acht kandidaten haalden meer stemmen dan de meervoudig winnaar van Het Gouden Sporthart. Nog geen twee jaar later, in juni 2014, werd hij schepen. Bij wijlen burgemeester Lippens legde hij de eed af als zevende schepen bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Senioren en Erfgoed. Doorheen de jaren evolueerde dat. Tot nu was hij schepen van Sport, Stedenbouw Stadsontwikkeling, Burgerzaken en Senioren.

Sportief figuur

Een gebrek aan sportiviteit kan je Morbee bezwaarlijk verwijten. Integendeel, hij is een fervent sporter. Zo nam hij in september nog deel aan de Iron Man in Knokke-Heist. Een wereldevenement waarvoor hij zich bovendien zeven jaar inzette om het naar de kustgemeente te halen. Hij werd ook geprezen omwille van zijn werk voor de organisatie van het WK tijdrijden wielrennen enkele jaren geleden, dat startte op het strand van Knokke-Heist. “Het is een pluim op de hoed van onze schepen Jan Morbee die daar veel voor heeft gedaan”, verkondigde wijlen Leopold Lippens daar nog over. Zijn liefde voor sport is dan ook groot. Zeker voor triatlon. Zo is Morbee erevoorzitter van de triatlonvereniging 3 TK. Als bevoegd schepen heeft hij ook altijd een groot hart gehad voor carnaval.

Stroomversnelling

Volgens onze informatie was de kans sowieso zéér groot dat Morbee volgend jaar als lijsttrekker van Gemeentebelangen naar de kiezer trok. Het plotse ontslag van Piet De Groote brengt alles in een stroomversnelling. Nu volgt dus de zware taak om de politieke storm in Knokke-Heist te laten liggen.

Zijn grote troef? De steun binnen de eigen partij. De voorbije maanden manifesteerde de ‘nieuwe, jonge garde’ binnen het schepencollege zich steeds meer. Het waren ook zij die vermeende wanpraktijken mee bleven aankaarten. En laat Morbee nu net veel aanzien genieten van de jongere schepenen. Zowel bij de oudere als nieuwe generatie ligt Morbee dus goed in de groep. Slaagt hij erin om de rust te doen terugkeren in de kustgemeente? De nabije toekomst zal het uitwijzen. (MM)