Burgemeester van Knokke-Heist kondigt live op televisie ontslag aan

Burgemeester van Knokke-Heist Piet De Groote liet in de ‘Tafel van Gert’ op Play4 weten dat hij woensdag zijn ontslag indient als burgemeester.

De burgemeester werd dit weekend aan de kant geschoven door zijn partij Gemeentebelangen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en stond ook niet mee vermeld op een open brief die de partij vandaag verspreidde onder de bevolking van Knokke-Heist. De breuk leek duidelijk, al bleef Piet De Groote op de vlakte over zijn politieke toekomst.

Bij Gert Verhulst liet hij dan toch van zich horen: “Ik neem morgen ontslag als burgemeester”, luidde het. De Groote stelde verraden te zijn door zijn eigen schepenen. “De mensen die me weg wilden, gaan gelukkig zijn”, schamperde hij. De Groote sloot niet uit dat hij met een nieuwe partij opkomt, al zei hij het erg spijtig te vinden dat het op deze manier moest verlopen.

Na het overlijden van zijn voorganger, graaf Leopold Lippens, kende politiek Knokke-Heist heel wat incidenten. Er was de beslissing om het gemeentelijk onderwijs over te dragen aan het GO!, die op zwaar protest stuitte en uiteindelijk werd ingetrokken. In september moest schepen Kris Demeyere ontslag nemen na een vernietigend rapport van Audit Vlaanderen over de politieke zeden in Knokke-Heist. Dat rapport werd vorige week achter gesloten deuren besproken op de gemeenteraad en leidde nu tot het ontslag van burgemeester De Groote.

