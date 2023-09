Minister Somers plaatst Knokke-Heist onder verscherpt toezicht na audit

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) plaatst Knokke-Heist onder verscherpt toezicht na een forensische audit door Audit Vlaanderen.

Audit Vlaanderen voerde een forensische audit bij het gemeentebestuur van Knokke-Heist. Het rapport van die audit is klaar en werd op 15 september overgemaakt aan de gemeente. Die liet donderdag nog weten dat ze niet communiceert over de inhoud tot het is voorgelegd aan de gemeenteraad.

Beslissingen onder vergrootglas

Minister Somers zegt vrijdag dat hij het lokale bestuur nu onder verscherpt toezicht plaatst. Dat wil zeggen dat het via een intensief traject nauwgezet zal worden opgevolgd door de gouverneur. “Concreet betekent dit dat de beslissingen van het bestuur, die het onderwerp van de audit aangaan, onder een vergrootglas zullen worden gehouden”, luidt het.

Er komen ook regelmatige opvolgingsgesprekken tussen de gouverneur en het lokale bestuur om na te gaan of de aanbevelingen van Audit Vlaanderen worden opgevolgd.

De forensische audit had voornamelijk betrekking op het handelen van schepen Kris Demeyere.