Jan Defreyne (CD&V-oppositie Ingelmunster) is boos: “Waar is het respect gebleven voor gemeenteraadsleden?”

Op het einde van de digitale gemeenteraad haalde Jan Defreyne (CD&V-oppositie) fors uit naar de meerderheid, die op de agenda wel nog gratis grondafstanden zet, maar geen beslissingen meer over miljoenen euro’s die worden geïnvesteerd.

Twee dagen na de digitale gemeenteraad is Jan Defreyne uit de Kweekstraat nog niet uitgeraasd. “Ik had niets voorbereid, maar het moest er dinsdagavond toch even uit”, zo begint Jan. “Tijdens de gemeenteraad van december en januari plaatste de meerderheid geen agendapunten over items waar bedragen van 2,5 en 7 miljoen euro mee gemoeid zijn. Ze brengen dit dus niet meer in de gemeenteraad. In december moesten we daarover dus niet meebeslissen.”

“Vorige week stonden er op de dagorde wel agendapunten over gratis grondafstanden. Zoiets kan toch niet? Dat is lachen met de gemeenteraad, het is ons gewoon belachelijk maken. Dat beslissingen van 50.000 of 100.000 euro niet meer in de gemeenteraad besproken worden, daar heb ik niets op tegen. Je moet als gemeentebestuur inderdaad een beetje financiële speling hebben om te kunnen werken. Maar projecten van miljoenen euro’s enkel nog in het schepencollege bespreken en daar verder niets mee doen, dat gaat er bij mij niet in.”

Het gemeentebestuur zegt dat we de beslissingen van het schepencollege kunnen zien, stelt Jan. “Dat is juist, maar dan is het momentum al voorbij. Als gemeenteraadslid kunnen we ook vragen stellen, constructieve tussenkomsten lukken niet meer. Vijgen na Pasen dus. Al die bestekken komen niet meer op tafel tijdens de gemeenteraad. We kunnen daar dus niets over vragen. We kunnen enkel maar opmerkingen geven die de beslissingen ten goede komen.”

“Ik begrijp de werkwijze wel, net als het standpunt van de burgemeester en zijn schepenen”, vervolgt Jan. “Ze zijn democratisch verkozen, het schepencollege mag hierover beslissen. Alle raadsleden van de meerderheid knikken. Ze kunnen moeilijk zeggen dat ze niet akkoord zijn. Is het echter nog democratisch wanneer je in de geldbeugel van de mensen zit en die hele grote investeringsbedragen niet meer op de gemeenteraad brengt?”

Alles al beslist

Werkt de huidige meerderheid van De Brug, N-VA & Open VLD niet op dezelfde manier als toen CD&V aan de macht was? “Ja, maar toen zat er een beperking op. In de tijd dat het Sociaal Huis werd gebouwd, kwamen alle bestekken op de OCMW-raad en werden ze stuk voor stuk goedgekeurd vooraleer ze werden aanbesteed”, benadrukt Jan.

“De grote projecten kwamen dus vroeger aan bod tijdens de OCMW- en gemeenteraad, nu sluizen ze die door naar het schepencollege. Nogmaals, het gaat mij niet over het feit of ze 100 kilo zand of 1.000 kilo zout willen aankopen. Ik heb het over de heel grote projecten waarover de gemeenteraad maar weinig meer weet.”

“Ik zeg nogmaals: dit kan niet. De gemeenschap kan niet meer mee beslissen. Wij zijn mee verkozen vanuit het geheel van de gemeente, ongeacht of je in de meerderheid of oppositie zit. Weldra gaan ze alles voorstellen aan de bevolking, dat heet dan een verkiezingsstunt. Je kan erop reageren, maar er zal toch niets meer veranderen, want het is al allemaal beslist. Dat is in feite een kennisgeving, maar wettelijk zijn ze verplicht om zoiets te doen.”

Principe

In een reactie op het einde van de gemeenteraad zei burgemeester Kurt Windels (De Brug) dat grondafstanden wel degelijk de gemeenteraad moeten passeren. “Ik vind dat zoiets niet moet aangebracht worden op een gemeenteraad, maar in Brussel hebben ze daar anders over beslist. In feite zou het ook op de agenda van de gemeenteraad moeten komen wanneer je een project boven een bepaald budget gaat uitvoeren”, stipt Jan nogmaals aan. “Ik zeg niet dat ze onwettig bezig zijn, maar het gaat hier over een principe.”

Denkt Jan misschien al aan de verkiezingen van oktober 2024? “Daar heeft het helemaal niets mee te maken, maar dan mag het een meerderheid met andere mensen worden. Nu bestaat die uit één persoon. Hij dirigeert en voert zijn willetje uit. De andere raadsleden zijn echter ook verkozenen van het volk.”

Burgemeester Kurt Windels zei op het einde van de gemeenteraad: “Meerderheid tegen oppositie, dat is ook democratie, hé. Via een rapportagesysteem gaan jullie alles kunnen volgen. Ik denk niet dat je ons enige vorm van verstoppingspolitiek kan verwijten. Ik denk dat dit een goede manier van werken is.”

(JD)