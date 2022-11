Gescheurde vlaggen en zwerfvuil items op gemeenteraad in Harelbeke: “Een schande voor de stad”

Tijdens het vragenkwartiertje op de gemeenteraad stelde raadslid Lise-Marie Platteau (Open VLD) vragen over de erbarmelijke staat van de vlaggen op het rondpunt in Bavikhove en Hulste. Raadslid Melissa Depraetere (Vooruit) had het dan weer over toenemend zwerfvuil.

“De toestand van de vlaggen op zowel het rondpunt in Hulste als het rondpunt in Bavikhove is erbarmelijk en triestig. De vlaggen hangen helemaal aan flarden, onwaardig voor een symbool en onwaardig voor Oarelbeke Weireldstad. Gelukkig onderhoudt brouwerij Debrabandere de rotonde zelf”, duidt Lise-Marie Platteau. “Ik zou dan ook willen vragen om de vlaggen ofwel te vervangen ofwel ze zo snel mogelijk weg te nemen.”

Reactie schepen

Schepen Dominique Windels (Vooruit) gaf Lise-Marie gelijk. “Het is inderdaad niet om aan te zien. De nieuwe vlaggen laten op zich wachten. Ik heb onlangs opdracht gegeven om de vlaggen alvast te verwijderen en hopelijk komen de nieuwe er snel aan.”

De totaal versleten vlaggen op het rondpunt in Bavikhove worden vervangen. © gf

Melissa Depraetere haalde het vele zwerfvuil aan. “Er werden extra zwerfvuilcontroleurs van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij aangetrokken. Hun focus ligt op het op heterdaad betrappen van de daders. Ze doen dit vooral in omgevingen waar veel mensen aanwezig zijn, niet op landelijke wegen of rustige woonwijken. Wel bijvoorbeeld in winkelstraten, parkings, tijdens evenementen. Ook eenmalige evenementen zoals kermissen, jaarmarkten, festivals of sportwedstrijden komen in aanmerking”, zegt Melissa.

“Toch worden wij en de vele vrijwilligers die zwerfvuil ruimen nog te dikwijls geconfronteerd met afval, iets wat niet kan en mag en waar elke burger zich aan stoort. Is de schepen bereid om extra inspanningen bovenop het huidig beleid te leveren om het zwerfvuilprobleem op te lossen? Indien ja, dewelke? Zijn er reeds cijfers beschikbaar van de huidige vaststellingen?”, vroeg het raadslid.

Camerabewaking

“We kunnen op landelijke wegen camera’s hangen, dat helpt. We hebben dit al eens geprobeerd op een stuk jaagpad aan de Beneluxbrug maar dit is moeilijk omdat het niet allemaal openbaar domein is. Ik zal het jaagpad meegeven voor de lijst van OVAM want daar bevindt zich inderdaad veel zwerfvuil”, antwoordde schepen van Milieu Tijs Naert (Groen). “Momenteel zitten we nog in de fase waarbij mensen worden aangesproken en gesensibiliseerd, maar nog niet altijd beboet. Ik zal cijfers opvragen zodat we verdere analyses kunnen maken”, beloofde de schepen.