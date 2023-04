Gemeenteraadslid Desloovere uit Zwevegem reageert na seponering van zaak: “Ik weet niet of ik nog zal verdergaan in de politiek”

De klacht over verkeersagressie tegen gemeenteraadslid en ex-schepen Marc Desloovere werd afgelopen week geseponeerd en zal dus geen vervolg krijgen in de rechtbank. Dat besliste de rechter. Marc is vooral opgelucht, maar gaat verder met een dubbel gevoel: “De hele zaak werd opgeblazen en er werd van alles gezegd dat niet klopte. Het was voor mij heel zwaar, maar ook mijn familie heeft afgezien. Nu zal ik als lid in de gemeenteraad blijven, maar ik weet niet of ik nog verder zal gaan voor een toekomst in de lokale politiek.”

De afgelopen maanden waren voor ex-schepen en gemeenteraadslid Marc Desloovere (Samen!) uit Zwevegem heel zwaar. Eind november raakte bekend dat Desloovere betrokken zou geweest zijn bij een geval van verkeersagressie, waarbij hij een vrouw volgde tot haar werkplaats en haar daar zou verwond hebben. De rechter heeft nu beslist om de zaak te seponeren en er zal dus geen gerechtelijk vervolg aan komen. “Ik heb altijd al vertrouwen gehad in ons gerechtelijk systeem en het onderzoek ernaar”, zegt Marc.

Hard gespeeld

“Er werden heel wat zaken verteld op sociale media, die totaal uit de lucht waren gegrepen. Mensen vonden het ook nodig om dingen in de pers te vermelden, die niet klopten. Bij de oppositie bleef men ook maar aandringen op mijn ontslag in plaats van discreet het onderzoek af te wachten, dat nu het gelijk heeft getoond. De zaak was al volledig geëscaleerd voordat ik op de gemeenteraad de kans kreeg om uitleg te geven. Dat alles heeft mij heel hard als persoon geraakt.”

“Nu ik mijn schepenambt heb opgegeven, ben ik sinds kort terug aan de slag bij mijn oud-werkgever en kan de rust terugkeren”

Uiteindelijk besliste Desloovere om afstand te doen van zijn functie als schepen. “Het was op een bepaald moment zo erg dat ik niet meer naar behoren kon functioneren en dat de werking binnen het schepencollege zo in gedrang kwam. Ik heb een tijd erg diep gezeten en kwam niet buiten. Ik besef maar al te goed dat je als politieker in België nooit geliefd bent, maar het werd heel hard gespeeld en heeft mij als persoon erg geraakt.”

“Toen ik dan vorige week het goede nieuws hoorde, was het een hele opluchting voor mij. Nu kan de rust volledig terugkeren”, gaat Marc verder. “Ik heb altijd vertrouwen gehad in het gerecht. Maar natuurlijk ben ik ook maar een mens. Je staat ermee op en gaat er mee slapen. Zolang het onderzoek liep, was er een zeker spanning. Het heeft ook mijn familie geraakt. Sinds maandag 3 februari ben ik, nu ik mijn schepenambt heb opgegeven terug aan de slag bij mijn oud-werkgever en gaat het langzaamaan beter met me.”

Verdere toekomst in politiek?

Hoe zit het dan verder met de politieke ambities van Marc Desloovere? “Ik heb dan wel mijn ontslag als schepen gegeven, maar ik blijf gemeenteraadslid tot het einde van de legislatuur. Door dat het mij emotioneel zwaar viel, kon ik een hele tijd niet gaan, maar vanaf nu zal ik er terug bij zijn. Ik zie niet in waarom ik het zou moeten laten vallen, want uit de seponering blijkt duidelijk dat mij niets ten laste kan gelegd worden.”

“Ik heb er geen spijt van dat ik schepen ben geweest, maar ik weet niet of ik het de volgende verkiezingen opnieuw ga doen”

“Of ik bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen opnieuw ga opkomen, kan ik nog niet zeggen. Zoiets wil ik ook even bespreken met mijn familie. Ik ben nu 10 jaar schepen geweest en had ook enkele grote verantwoordelijkheden, zoals Openbare werken, Nutsvoorzieningen, Mobiliteit en Begraafplaatsen. Dat zijn toch wat afdelingen, die best wat druk met zich meebrengen. Ik heb er zeker geen spijt van, maar ik sta niet onmiddellijk te springen om het opnieuw te doen. Over anderhalf jaar zullen we het wel zien”, besluit Marc.