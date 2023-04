Klacht tegen Marc Desloovere geseponeerd, voormalig Zwevegems schepen keert terug als raadslid in gemeenteraad: “Jammer dat niet werd gewacht op het onderzoek”

De klacht die liep tegen voormalig Zwevegems schepen Marc Desloovere voor verkeersagressie, werd door het gerecht geseponeerd. “Ik hoop vooral dat de juiste mensen hieruit lessen leren. Want alle harde kritieken en druk van de media hebben schepen Desloovere als man echt gekraakt”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester).

Er komt dus geen gerechtelijk vervolg aan het geval van verkeersagressie waarbij toenmalig Zwevegems schepen Marc Desloovere in oktober vorig jaar betrokken raakte. Het gerecht heeft de klacht immers geseponeerd, waardoor de zaak dus gesloten is.

Achtervolging en schermutseling

De schepen kwam in opspraak omdat een Franse vrouw hem gehinderd had bij een voorrang van rechts. De schepen achtervolgde haar tot in het bedrijf waar de vrouw werkte om haar terecht te wijzen. Er zou daar ook een schermutseling geweest zijn, waarbij de vrouw gewond raakte. De schepen heeft dit steeds in alle toonaarden ontkend.

Hij geeft toe dat hij misschien wel impulsief reageerde, maar stelt dat de ganse zaak op de spits gedreven en georkestreerd werd door een bepaald oppositielid. “Er werd meer op de man gespeeld dan op de bal”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester). “Ik hoop vooral dat de juiste mensen hieruit lessen leren en in de toekomst de nodige sereniteit hanteren. Want de druk van de media en alle harde kritieken hebben Marc echt gebroken als persoon.”

Terug in gemeenteraad

Als gevolg van de hele heisa, die door het feit ontstond, diende Marc Desloovere begin december vorig jaar ontslag te nemen als schepen en stelde hij ook al zijn mandaten ter beschikking. “De druk op Marc was op een bepaald moment zo hoog dat hij zijn functie niet meer naar behoren kon uitvoeren. Hij is er ook effectief van ziek geworden. Hij zag geen andere optie dan zijn ontslag aan te bieden en daar heb ik veel begrip voor. Al had ik persoonlijk graag gewacht tot het hele onderzoek was afgerond. Want zoals nu blijkt, konden we hem het voordeel van de twijfel geven.”

In ieder geval heeft de ganse zaak zijn sporen achtergelaten bij de ex-schepen. “Het kwaad is nu natuurlijk geschied. In de politiek kan je niet zomaar terugkeren wanneer je ontslag hebt genomen van een functie. Ondertussen werd het mandaat al ingevuld door Dirk Desmet (CD&V).” Marc Desloovere keert nu terug in de gemeenteraad waar hij als raadslid zal zetelen voor Samen!. (GV & CJ)