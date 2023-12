Dossier omtrent Hospitaalsite nog niet van de baan

Op de jongste gemeenteraad stond ‘Hospitaalsite Damme’ geagendeerd in besloten zitting. De kosten voor archeologisch onderzoek blijken een knelpunt te vormen in het al lang aanslepende dossier van de herbestemming. “Het moet financieel verantwoord blijven maar we zien nog mogelijkheden”, zegt burgemeester Coens.

Het zag er lange tijd naar uit dat het de goede richting uitging met het dossier van de herbestemming van de Hospitaalsite in Damme centrum, waar jarenlang – tot in 2014 – het OCMW met bijhorend rusthuis gevestigd was. Er werd consortium bestaande uit onder meer Global Estate Group en Groep Monument aangeduid als voorkeurspartner om de site te gaan ontwikkelen met het oog op bewoning, licht commerciële functies en publieke ruimtes. Het consortium zou ook instaan voor een grondige restauratie, niet alleen van de voormalige OCMW-site maar ook van de kerk en omgeving. Maar de voortgang in het dossier stokt. Er volgde nog steeds geen definitieve overeenkomst. Dit tot ergernis van vooral de N-VA oppositiefractie, die burgemeester Joachim Coens (CD&V+) blijft bestoken met vragen over het dossier. Op de jongste gemeenteraad stond het geagendeerd maar dan wel in besloten zitting.

“Er werd bepaalde vertrouwelijke informatie besproken, dus dat kunnen we niet openbaar doen”, zegt Coens. “Maar het is geen geheim meer dat de kosten voor te verwachten archeologisch onderzoek een struikelblok vormen. In Oostkerke hebben we op dat vlak al een en ander gezien immers, met de opgraving van de skeletten. En het consortium dat dus in Damme zou optreden als bouwheer, wil begrijpelijk geen groot financieel risico lopen en deed een voorstel waarin het aangeeft wat hun mogelijkheden zijn op dat vlak. Langs de ander kant kunnen wij ons als stadsbestuur ook niet zomaar engageren om het gros van die kosten dan maar te dragen. Er is een vijftal punten dat we willen uitklaren met het consortium. Maar het dossier is zeker niet van de baan. We zien, ook met steun van het agentschap onroerend erfgoed, mogelijkheden om de knoop te ontwarren.” (PDV)