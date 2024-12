Burgemeester Björn Prasse blikt terug en vooruit na geheime stemming: “We moeten elkaar nu vinden”

Na een mislukte coalitievorming van acht weken en een geheime stemming kreeg Blankenberge uiteindelijk een coalitie van vier partijen met opnieuw Björn Prasse (Team Blankenberge) als burgemeester. Nu het stof een beetje is gaan liggen, blikt Prasse terug en vooruit.

“Meteen na de geheime stemming op 16 december zaten we al even samen met de nieuwe schepenen om praktische afspraken te maken en gingen we nog samen iets drinken. Vrijdag vond het eerste schepencollege plaats en dat verliep heel goed. We hebben ook al een werkvergadering achter de rug dat is een officieus college ter voorbereiding van het echte schepencollege- waar de toekomstige schepenen Mitch De Geest en Benny Herpoel (zie kader) mee aanschoven. Zij worden op de gemeenteraad van 14 januari aangesteld. Ook die werkvergadering verliep vrij vlot.”

“Wat de bevoegdheidsverdeling betreft, donderdagavond kreeg ik van alle schepenen hun lijstje met voorkeuren”, legt Prasse uit. “Ik neem nu een weekje vakantie, waarin ik zal proberen om de bevoegdheidspuzzel te leggen. Hoewel de diensten dan nog met vakantie zijn, komen we op vrijdag 3 januari al officieus samen met het nieuwe schepencollege. Daar zal ik mijn voorstel op tafel leggen en proberen we tot een vergelijk te komen, om dat dan te kunnen finaliseren tegen het schepencollege van 10 januari.”

Bestuursfase

En wat met de grote dossiers, zoals de heraanleg van de Grote Markt, waarover Team Burgemeester en Vooruit enerzijds en N-VA en CD&V anderzijds lijnrecht tegenover elkaar stonden? “Bij de onderhandelingen lagen al behoorlijk wat toegevingen op tafel, zonder echter tot oplossingen te komen. Maar toen zaten we nog in de onderhandelingsfase, nu zijn we toe aan de prille bestuursfase. Ik denk dat alle partijen nu de klik gemaakt hebben. Het moet lukken om voor alle dossiers een uitweg te vinden op het niveau van het schepencollege. Dat zal voor het ene dossier meer tijd en energie vergen dan voor het andere. Maar als je naar de gemeenteraad moet met een dossier waarover je het als college niet eens bent, dan is dat een mislukking. Het verschil is ook dat we nu alle info op tafel zullen hebben. Tijdens de campagne voer je soms discussies in het ijle, zonder dat alle elementen bekend zijn. Dat is nu anders. We moeten niet meer de verschillen uitvergroten, maar op basis van de inhoud zien waar we elkaar kunnen vinden.”

Hoe komt het nu dat de Blankenberge politiek er twee maanden niet in slaagde om tot een coalitie te komen? “Dat heeft niet één oorzaak”, meent Björn Prasse. “Het is een mix van inhoudelijke tegenstellingen, persoonlijke ambities en strategie. Zo heeft de alliantie tussen N-VA en CD&V, die meteen na de verkiezingen werd afgesloten, het niet makkelijker gemaakt. Of dit de wraak was voor de coalitiewissel van drie jaar terug? Dat denk ik niet. Neem de krantenartikels van toen erbij. Mijn voorgangster Daphné Dumery (N-VA) heeft toen letterlijk gezegd dat het jammer was voor haar persoonlijk, maar dat het niet anders kon. Het vertrouwen was weg. Wij hebben toen als Team Blankenberge alle partijen geconsulteerd en riepen daarna een partijcongres samen, waar meer dan 300 leden aanwezig waren en 93 procent voor de nieuwe coalitie met Vooruit stemde. Ik zie dus niet in waarvoor er nu payback time zou moeten zijn.”

Mensen blij

“Hoe dan ook, we hebben nu een nieuw college dat volgens het decreet is samengesteld, en eigenlijk de samenstelling kent die ik al aan het begin van de onderhandelingen had voorgesteld. De geheime stemming is beter uitgevallen dan ik had gehoopt. Als we nu al onze kennis, kunde en ambitie samen leggen, dan moet het lukken. Op ons kerstfeest voor senioren en alleenstaanden begin deze week werd ik enorm warm onthaald, met knuffels en zoenen. Mensen zijn niet tevreden dat het zo lang geduurd heeft, maar ze zijn wel blij dat alles nu achter de rug is. Na een slopende periode reis ik nu eerst naar de zon voor een weekje family time. Daarna moeten de batterijen opgeladen zijn voor het nieuwe jaar.”