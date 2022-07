Bouw Pittemse sporthal uitgesteld tot volgende legislatuur

Tijdens de gemeenteraad van maandagavond 4 juli liet sportschepen Stijn Vandenhende weten dat de stijgende inflatie en de steeds hogere kosten ervoor gezorgd hebben dat de bouw van de nieuwe sporthal in Pittem on hold wordt gezet. Ook andere projecten worden op hun financiële haalbaarheid herbekeken.

Wat het grootste Pittemse project voor de komende jaren moest worden – de bouw van een nieuwe sporthal en de herinrichting van de sportsite – is voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Tijdens de gemeenteraad van maandag liet schepen van Sport Stijn Vandenhende (CD&V) weten dat de stijgende inflatie aan de basis ligt van deze beslissing. “De bouw van de nieuwe sporthal was voorzien om in 2023 te starten, maar wordt onder de huidige omstandigheden al uitgesteld tot de volgende legislatuur. Vooral de enorme energiekosten, de stijgende lonen en de stijgende bouwkosten gaven de doorslag bij het nemen van deze beslissing. De geraamde kostprijs van vier miljoen euro was al geactualiseerd naar vijf miljoen, maar op basis van de huidige marktsituatie kan de uiteindelijke kostprijs nog een stuk hoger uitvallen.”

“Ik wil echter benadrukken dat de nieuwe sporthal er zeker komt. De gemaakte plannen kunnen in de toekomst zeker dienen als basis voor de bouw van de nieuwe sporthal. We gaan nu op zoek naar een oplossing voor het huidige tekort aan kleedkamers – er wordt bijvoorbeeld gedacht aan het plaatsen van containers – en ook de aanleg van een kunstgrasveld zal herbekeken worden.”

Schone lei

“De huidige inflatie treft niet alleen ons financieel evenwicht, maar ook dat van alle lokale besturen en wij staan voor de zware opdracht om onze investeringen bij te sturen”, vervolgt burgemeester Ivan Delaere (CD&V).

“Alle steden en gemeenten werden door de Vlaamse wetgeving verplicht om in zes jaar tijd hun financiën in balans te brengen, zodat de nieuwe legislatuur in 2025 met een schone lei zal kunnen worden aangevat. Door het nemen van de beslissing rond de sporthal vermijden we een hypotheek te leggen op onze toekomst.”

Geen belastingverhoging

“Onze gemeente is vandaag financieel gezond en dat willen we absoluut zo houden. Een belastingverhoging komt er zeker niet, we willen financieel gezond blijven zonder onze inwoners te treffen. Ook op andere vlakken laten de stijgende prijzen zich overigens voelen. Ik denk hierbij aan de heraanleg van de landbouwwegen, de herinrichting van de Molenakker en de ontwikkeling van de groensite in de Gentsemeersweg.”

“Al deze projecten moeten nu herbekeken worden op hun financiële haalbaarheid. Er wacht de gemeente echt wel een financiële uitdaging. Enerzijds weten we nu al dat de komende maanden de kosten zullen stijgen. Denken we alleen maar aan de stijgende energieprijzen en loonkosten. Anderzijds zullen de inkomsten zeker dalen omdat er grote onzekerheid is over de dotaties aan de gemeenten en de hoogte van bepaalde dividenden. De tering naar de nering zetten zal dus meer dan ooit de boodschap zijn.” (JG)