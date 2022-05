Bodycams voor Komense politie kosten fiks bedrag

Afgelopen maandag werden een resem budgettaire maatregelen door de Komense gemeenteraad goedgekeurd. Het gros van het debat ging vooral naar de nakende aankoop van bodycams voor de politie. De verdere digitalisering van de ordediensten wordt gekoppeld aan een investering van 25.000 euro.

De gemeenteraad, bijna traditioneel voorzien van het nodige gekibbel tussen tripartite en oppositie, kende een eerste knelpunt bij het nieuwe verkeersplan. Volgens schepen Didier Soete dateerde de laatste evaluatie van Komen-Waasten van 2002 en drong een nieuwe organisatie zich op. “Het verkeer is drukker en ook anders geworden de afgelopen 20 jaren”, klonk het in zijn betoog. “We nodigen de burgers dan ook uit hun visie op het verkeer met ons te komen delen, zodat we de gemeente veiliger en vlotter dan ooit kunnen maken.”

Een ander punt van belang was dan weer de mogelijke aankoop van bodycams voor de politie. “Het zal ons in staat stellen een objectieve blik te werpen op bepaalde situaties”, verdedigde zonechef Sebastien Dauchy de investering. “We kunnen niet zeggen dat het gaat om een verplichte aankoop maar het zal ons in ieder geval in staat stellen onze dienstverlening te verbeteren. Mochten onze mensen geconfronteerd worden met gevoelige of gewelddadige situaties, waar iemand zich weerspannig opstelt, dan kan een bodycam een bepalend argument leveren.”

Tijdens het debat werd de vraag gesteld hoe het gebruik van dergelijke middelen zal passen in de privacywetgeving, wanneer de politiezone hulp krijgt van externe eenheden. De zone zou overgaan tot de aankoop van 14 exemplaren, wat gelijk staat aan een investering van 25.000 euro. Door het akkoord van de gemeente- en politieraad kan de zone een openbare aanbesteding uitschrijven, waarop leveranciers kunnen intekenen.