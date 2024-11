Algemeen directeur Anton Jacobus over politieke situatie in Izegem: “Geen voordrachtsakte ontvangen, ik zie nog twee scenario’s”

De politieke situatie in Izegem zit niet enkel muurvast, omdat STIP+ en Vlaams Belang al een voordrachtsakte ondertekenden, kunnen ze dat geen tweede keer doen. Ook al dienden ze die akte nog niet. Nu is het initiatiefrecht bij N-VA, nadat STIP+ dat de eerste 14 dagen had. Bert Maertens krijgt nu twee weken de tijd om zijn initiatiefrecht uit te oefenen. Maar dan is het de beurt aan de derde grootste partij: Vlaams Belang. En dan kan Sam Weyts die akte alsnog indienen, als dat niet gebeurt steven we allicht af op een geheime stemming in de gemeenteraad.

Algemeen directeur van de stad Izegem Anton Jacobus legt uit: “Decretaal ben ik verplicht eender welke – zelfs een ongeldige – voordrachtsakte in ontvangst te nemen, af te tekenen en dit feit moet ik dan zo spoedig mogelijk publiceren op onze website. Dat kan iedereen overigens volgens op de verkiezingspagina op de website van de stad Izegem.”

Maar de voordachtsakte zou dus wel degelijk getekend zijn door de 15 mandatarissen, 10 van STIP+ en vijf van Vlaams Belang. Ze bestaat of bestond dus. Nog een bijzonderheid, met eender welke voordrachtsakte stopt het initiatiefrecht. “Dat wil dus zeggen dat zelfs een compleet ongeldige (bijvoorbeeld met maar 2 handtekeningen er op) ook het initiatiefrecht stopt. Het is niet aan mij, maar aan de voorzitter van de gemeenteraad om op de installatievergadering zelf de geldigheid van de akte na te gaan. Want het zijn enkel de raadsleden die de eed hebben afgelegd die meetellen om de geldigheid van voordrachtsakte te bepalen.”

“Het lijkt er dus sterk op dat we gaan naar ofwel het alsnog indienen van de bestaande voordrachtsakte, maar dan door Sam Weyts in de twee weken dat hij het initiatiefrecht heeft (vanaf dinsdag 12 november, red.) ofwel een geheime stemming in de gemeenteraad. Dat gebeurt dan in twee fases, op maandag 2 december eedaflegging en vermoedelijk op maandag 16 december stemming van de schepenen.”