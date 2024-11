Alle partijen zijn het over één ding zeker eens na politieke impasse: “Izegem verdient deze toestand niet”

3. Hoe kijken jullie persoonlijk aan tegen de politieke ‘impasse’ waarin de stad zich lijkt te bevinden?

Bert Maertens (N-VA): “Ik kan er stilaan een boek over schrijven, over de gebeurtenissen in Izegem sinds de verkiezingen op 13 oktober. Hallucinant is het, hemeltergend ook hoe een en ander door sommigen is aangepakt. Maar ik ga hier geen uitspraken doen die de verdere gesprekken over het vormen van een coalitie kunnen bemoeilijken. Want dat is waar ik de komende dagen op reken: op gezond verstand, op het overbruggen van diepe kloven tussen partijen en op eerlijke afspraken die tot een standvastige bestuurscoalitie voor Izegem en de Izegemnaars leiden.

Kurt Grymonprez (STIP+): “Jammerlijke zaak, vooral dat partijen zich binden tot blokken, waardoor de bewegingsruimte om een goede overeenkomst te maken beperkt wordt. Daarnaast speelt de krappe termijn van 14 dagen initiatiefrecht ook zijn rol. In bepaalde situaties is dit zeer krap. En ook het nieuwe decreet dat nog niet genoeg is uitgewerkt, waardoor we nu in deze situatie zijn terecht gekomen.”

Sam Weyts (Vlaams Belang): “Deze situatie is ontstaan door externe invloeden die absoluut ongepast zijn in een gezonde democratie. Waarom gaan de mensen anders nog gaan stemmen? Waar een wil is, is een weg en daarom is het te vroeg om nu al te spreken over een politieke impasse.”

Ann Van Essche (CD&V): “Het is jammer dat het zo ver is moeten komen. Het water in de politiek zou nooit te diep mogen zijn om meningsverschillen te overstijgen. Daar willen wij nu en de komende jaren blijven aan werken, want er ligt werk genoeg op de plank. Het is tijd dat we de postjespolitiek overstijgen en de uitdagingen het hoofd bieden.”

Julie Vandewatere en Hannes Vanderstraeten (Vooruit-Groen): “Izegem verdient deze toestand niet. Er moet een oplossing komen, maar wij als Vooruit Groen kunnen die oplossing niet bieden.”