Gemeenteraad keurt aanpassing meerjarenplan goed

De Oostendse gemeenteraad heeft de aanpassing van het meerjarenplan goedgekeurd. Volgens de stad is de begroting in evenwicht zonder nieuwe leningen aan te gaan, maar de oppositie is bezorgd over de bijkomende facturen die de stad nog voorgesteld zal krijgen. Zo is er nog altijd geen duidelijkheid over hoeveel de stad zal moeten bijdragen voor de defusie met AZ Sint-Jan.

Er werd volgens burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) opnieuw vooral bespaard op de eigen werking van de stad. Extra budget gaat onder meer naar veiligheid, onderhoud van gebouwen, milieu – met het zwerfkattenbeleid en de aankoop van natuurgebied, cultuur en wetenschap met het Filmfestival en Astropolis, en toegankelijkheid. “Net zoals vorige jaren werd niet geraakt aan de belastingtarieven. De belastingen voor Oostendenaars, tweedeverblijvers en bedrijven blijven gelijk. Wel werden de verwachte inkomsten uit onroerende voorheffing opgetrokken, op basis van wat dit jaar al binnenkwam”, lichtte de burgemeester toe.

Oppositie scherp

Oppositiepartij Vooruit was scherp voor de aanpassing van het meerjarenplan. “Ondanks de goednieuwsshow zijn wij met Vooruit toch erg bezorgd. De vraag van vele miljoenen: wat is de factuur die over het hoofd van de Oostendenaar en deze begroting hangt voor de defusie met het AZ Sint-Jan? We vragen hier al drie jaar duidelijkheid over. Vandaag zijn we een week voor de defusie. De raming van het kostenplaatje en de impact op de begroting is zogezegd nog steeds niet bekend. De onderhandelingen lopen nog en het prijskaartje zou maar na 1 november bekend zijn. Een week voor de defusie kan het stadsbestuur zich niet meer verstoppen. De begroting dreigt volledig te ontsporen en is volledig op drijfzand gebaseerd”, zei fractieleider Jeroen Soete.

Volgens de oppositie werden heel wat investeringen ook vooruit geschoven. “Het piekjaar aan investeringen staat zelfs niet meer in het meerjarenplan 2020-2025 van deze meerderheid, maar dus wel in 2026, met een bedrag van 40 miljoen euro. En helaas is er nog steeds geen budget voorzien voor de bouw van het nieuw dierenasiel.” Volgens schepen Silke Beirens (Groen) is er echter wel degelijk een oplossing in de maak.