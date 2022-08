Financiële impact corona blijft beperkt

Het gemeentebestuur bracht de budgettaire invloed van ruim twee jaar corona in beeld. Daar waar het menselijk leed groot en bij momenten niet te overzien was, valt de financiële schade op lokaal niveau vrij goed mee. Dit heeft vooral te maken met de ruime subsidiëring vanuit Vlaanderen, de provincie en de federale overheid.

Corona heeft een dubbele invloed op de financiële stromen van de gemeente. “Enerzijds kreeg de dagelijkse werking van de gemeente als bedrijf een nieuwe wending, wat uiteraard kosten met zich meebrengt. Anderzijds zijn we in de bres gesprongen om onze burgers, scholen, ondernemingen en verenigingen maximaal te ondersteunen. Aan dit alles hangt natuurlijk een prijskaartje”, zegt burgemeester Kurt Windels. “De dienstverlening garanderen was een absolute prioriteit. Hiervoor investeerde de gemeente op alle fronten. Gaande van extra laptops voor thuiswerk tot persoonlijk beschermingsmateriaal voor de thuisdiensten. Daarenboven daalden onder andere de inkomsten uit de verhuur van de cafetaria’s en uit de belastingen op reclamedrukwerk. Kosten die grotendeels zijn gecompenseerd doordat de activiteitenkalender leeg kwam te staan en de verwarming in heel wat zalen niet diende aan te liggen. Corona bracht op heel wat vlakken extra uitgaven met zich mee, maar een stilvallend sociaal leven zorgde voor het schrappen of een belangrijke daling van geplande uitgaven.”

Personeelskost

Om Ingelmunster door de coronaperiode te loodsen, lanceerde het bestuur een breed herstelplan. Met een gevarieerd zomerprogramma met tal van activiteiten, financiële en logistieke steun voor de scholen en de kinderopvang, financiële steun voor verenigingen en extra steunmaatregelen voor kwetsbare gezinnen en personen. De gemeenteraadsleden bezorgden de plaatselijke gezinnen een bloemetje als bedanking voor alle geleverde inspanningen. Ondanks al die zware inspanningen bleef de financiële impact onder controle. En dat heeft voornamelijk te maken met de grote subsidiestromen die er kwamen uit de verschillende overheden. Zowel de provincie, Vlaanderen als de federale overheid hebben zich van hun meest gulle kant getoond. “Zonder die ruime steun had de kastoestand van de gemeente er toch wel anders uitgezien”, bekent de burgemeester. “Maar andere grote financiële uitdagingen komen nu wel op ons af. De stijgende personeelskost door de verschillende indexeringen, de hoogoplopende energiefactuur en de globale stijging van alle prijzen hakt er ook bij de gemeente stevig in. Meer dan ooit dringt een rationeel beleid zich op. Of zoals we in de volksmond zeggen: goed naar het bord kijken.”

burgemeester@ingelmunster.be