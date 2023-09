Doorbraak voor dossier dierenasiel in Oostende

Volgende maand komt het stadsbestuur met een plan voor een nieuw dierenasiel. Het dossier nadert na vijf jaar zijn ontknoping. Ook het Blauw Kruis van de Kust kan zich ‘in grote lijnen’ vinden in het plan. Al waarschuwt voorzitter Fabrice Goffin : “De exploitatie van het dierenasiel kost 650.000 euro per jaar.”

Het Blauw Kruis werd, onder meer door James Ensor, opgericht in 1929 en huist sinds jaren in het Maria-Hendrikapark. Er zijn een 60-tal opvangplaatsen voor katten en een 30-tal voor honden. Jaarlijks passeren er enkele honderden dieren in het asiel, waar ook een klein lokaal is voor workshops en lessen. De infrastructuur is verouderd, maar de werking is dynamisch: een nieuw bestuur zorgt sinds enkele jaren voor een nieuwe wind en een professionalisering van de ploeg medewerkers en vrijwilligers.

Witte rook

Er wordt al enkele jaren gediscussieerd over een nieuw dierenasiel : de plannen dateren van eind 2017. Begin 2018 zegde het (vorige) stadsbestuur toe dat ze 500.000 euro mee zou betalen aan het dierenasiel, waarvan de kosten toen werden geraamd op 1,5 miljoen euro. Sinds begin 2019 was er een haar in de boter : het (huidige) stadsbestuur was niet bereid om mee zomaar te betalen met als resultaat dat de bouw niet gerealiseerd werd. Het water tussen het stadsbestuur en het Blauw Kruis bleek zo diep dat er zelfs een bemiddelaar werd aangesteld.

Een ongebruikte omgevingsvergunning en veel politieke discussies later, blijkt nu dat er witte rook is. In antwoord op vragen van John Crombez (Vooruit) kondigde schepen Silke Beirens (Groen) op de gemeenteraad aan : “Er werd zopas een nieuwe omgevingsvergunning voor de bouw afgeleverd. De bemiddelaar, die we woensdag ontmoeten, zegt dat het dossier in een eindfase zit. Er is nu een oplossing die op korte termijn soelaas kan brengen. De uitvoering van dat plan is ook op korte termijn realiseerbaar. Op de gemeenteraad van oktober kunnen we de overeenkomsten voorleggen, als iedereen akkoord is.”

Waarborgen

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) heeft het dossier steeds van nabij gevolgd en is ook positief: “Een dierenasiel is nodig in Oostende en een oplossing zal er ook moeten komen in samenwerking met de andere buurgemeenten. We waren het niet eens met de manier waarop het vorige stadsbestuur zou meewerken aan het nieuwe dierenasiel, maar we hopen eerstweeks op een oplossing waardoor de bouw van een nieuw dierenasiel kan starten.”

De stad Oostende zou geen geld op tafel leggen, maar wel zorgen voor de nodige garanties en waarborgen. “Er moet nog wat uitgeklaard worden over de grond waarop gebouwd zal worden, maar over het principe zijn we het eens. We willen de bouw van het dierenasiel op een bepaalde manier ondersteunen. Concreet gaat het om waarborgen voor de lening en het mogelijk maken dat het kan terugbetaald worden.”

Reactie Blauw Kruis

Voorzitter Fabrice Goffin van het Blauw Kruis : “De bemiddelaar doet alles wat hij kan. We kunnen ons in grote lijnen vinden in de zienswijze van de bemiddelaar maar het voorstel is nog niet af. Er wordt inderdaad gesproken over een borgstelling maar de werking van asiel kost jaarlijks 650.000, waarvan 120.000 euro aan kosten voor dierenartsen, kosten voor negen personeelsleden, voeding en medicatie. Een borg voor een nieuwbouw is één zaak. We moeten wel als asiel ook nog zelf kunnen instaan voor de betaling van de lening voor die bouw.”

Fabrice Goffin wijst op een belangrijk verschil : “Het moet aan haalbare voorwaarden zijn voor het asiel. En ook de komende jaren moet het asiel nog leefbaar blijven. Het grote probleem blijft de bouwkost. Die is, voor precies hetzelfde gebouw, op vier jaar gewoon verdubbeld. Het zal ons 3 miljoen euro kosten, inclusief BTW. We hebben 650.000 euro kosten en 30.000 euro subsidie. Het verschil moeten we zelf bolwerken. Het is een grote verantwoordelijkheid om een lening aan te gaan voor de bouw.”