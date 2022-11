Dirk De fauw of Franky Demon? CD&V Brugge duidt op 19 november de lijsttrekker aan

Na lang wachten zal CD&V Brugge op zaterdag 19 november duidelijkheid verschaffen over die we lijst bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zal trekken. Wordt het zittend burgemeester Dirk De fauw of toch Franky Demon?

Op zaterdag 19 november komt het partijbestuur én de partijraad van CD&V Brugge samen om de lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen aan te duiden. Er zal een voorstel gedaan worden, waarop de aanwezigen mogen stemmen. Rond 11.30 uur wordt de lijsttrekker in het BMCC voorgesteld aan pers en publiek.