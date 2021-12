CD&V roept burgemeester Francesco Vanderjeugd op tijdelijk stap opzij te zetten

CD&V Staden vraagt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) om zijn functie tijdelijk neer te leggen. De vraag van CD&V komt er nadat het parket deze morgen bekendmaakte een onderzoek tegen de burgemeester te zullen openen wegens mogelijke belangenvermenging bij een aantal vastgoedtransacties.

“We nemen kennis van het feit dat het parket een onderzoek start tegen burgemeester Francesco Vanderjeugd in verband met een vermoeden van misbruik van zijn functie voor persoonlijke lucratieve doeleinden”, aldus CD&V-fraktieleider Ludwig Willaert.

“We hebben vertrouwen in het lopende onderzoek. De Stadenaar heeft dan ook recht op volledige transparantie in deze zaak. We stellen ons de vraag of de burgemeester in deze situatie in staat is zijn functie verder op te nemen en vragen hem tijdelijk een stap opzij te zetten zodat het onderzoek in alle sereniteit kan verlopen.”

