Parket opent onderzoek naar burgemeester Francesco Vanderjeugd

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper, opent een onderzoek naar de Stadense burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD). Dat bevestigt West-Vlaams procureur Filiep Jodts na berichtgeving in De Krant van West-Vlaanderen over aanwijzingen van belangenneming.

In de gemeente Staden worden vraagtekens gesteld bij de rol van burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) bij een aantal vastgoedtransacties, zo schrijft De Krant van West-Vlaanderen. Er zijn sterke aanwijzingen dat de Stadense burgemeester handig gebruik maakt van de kennis en macht die hij door zijn functie heeft om lucratieve vastgoeddeals te sluiten in zijn eigen gemeente. Zo verleende hij mee een vergunning die nodig was om zijn eigen stuk grond te verkopen aan een bouwpromotor. Een en ander wijst er ook op dat hij twee stukken grond kocht waarvan hij door zijn functie weet dat die de komende jaren in waarde zal stijgen.

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper, opent naar aanleiding van de berichtgeving in onze krant een opsporingsonderzoek naar burgemeester Francesco Vanderjeugd. “Wij hebben kennis genomen van het artikel en gaan dit grondig bekijken”, bevestigt West-Vlaams procureur Filiep Jodts. Op belangenneming – zoals belangenvermenging in het strafwetboek omschreven wordt – staan gevangenisstraffen van één tot vijf jaar en boetes tot 400.000 euro. Bovendien kan een veroordeling gevolgen hebben voor de verkiesbaarheid van de betrokken politicus.