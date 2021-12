Belastingtarieven voor 2022 blijven onveranderd

Tijdens de laatste gemeenteraad van het jaar zijn traditioneel enkele belastingtarieven voorgelegd. Behalve een aantal indexeringen blijven die allemaal ongewijzigd. De meerjarenplanning werd bijgestuurd.

Door de onzekere toestand inzake toeristische overnachtingen is ervoor gekozen om voor 2022 geen wijzigingen door te voeren inzake de belasting op het verstrekken van logies. De tariefstructuur blijft 1,42 euro per nacht en per persoon ouder dan twaalf jaar. De logiesverstrekkers kunnen die kost aanrekenen aan hun gasten tegen 1,50 euro.

Het is wel de bedoeling om vanaf het aanslagjaar 2023 over te schakelen naar een forfaitaire logiesbelasting. In het voorjaar van 2022 wordt de sector uitgenodigd voor overleg.

De belastingen op onbebouwde gronden en inname van het openbaar domein worden wel geïndexeerd.

Pandemie en energie

De meerjarenplanning werd aangepast.

“Door de pandemie hebben we de jongste twee jaar al heel wat moeten bijsturen”, lichtte schepen van Financiën Ben Desmyter (CD&V) toe. “Bovendien worden we geconfronteerd met stijgende energieprijzen (voor eigen patrimonium en straatverlichting), drie voorspelde loonindexeringen voor onze zowat 350 stadsmedewerkers, en het heel fors terugvallen van het dividend van Gaselwest. De schaarste aan grondstoffen zorgt eveneens voor een forse stijging van de prijzen. Dat alles verplicht ons tot nog striktere opvolging van de budgetten.”

Investeringen

“Het budget voor investeringen in 2022 bedraagt 13,2 miljoen euro. De inrichting van het Sociaal Huis in de Veurnestraat als stadskantoor wordt verder voorbereid, maar de uitvoering wordt uitgesteld. Dat we de opgelegde evenwichtsnormen opnieuw halen, bewijst de financieel gezonde situatie van de stad.”

Een greep uit de lijst van investeringen die in 2022 opgestart of afgewerkt worden: het samenwerkingsdossier met de provincie en de voorbereiding van de afbraakwerken in het Vroonhof, de start van de werken in De Kring, de renovatie van het Chirogebouw en de ingebruikname van de mouttoren in de Kinderbrouwerij in Reningelst, de heraanleg van de Prof. Dewulfstraat en de opstart van de dossiers voor de heraanleg van het Watouplein en de Kleine Markt.