Waar zal de klimaatverandering onze kust naartoe leiden?

De klimaatopwarming is een realiteit, daar kunnen we niet meer om heen. En de gevolgen daarvan zijn niet alleen zichtbaar door snel smeltende ijskappen of verschroeide landschappen in Spanje of Zuid-Italië, ook bij ons zijn de – veel mildere – gevolgen al voelbaar. Zoals in de netten van onze vissers, waar de inktvis aan een opmars bezig is – eenvoudigweg omdat er meer inktvis in onze wateren zit. Voor onze vissers niet meteen slecht nieuws, want ze verdienen mooi aan de inktvis zelf en ook de totale aanvoer en omzet gingen er fors op vooruit. Benieuwd of de lekkernij, die ons vooral aan zuiderse landen doet denken, de komende jaren ook meer en meer zijn tentakels zal uitslaan naar onze traditionele keuken en ook in onze geesten de kabeljauw zal verdrukken als typische Noordzeevis.

Maar ook andere invloeden van de hogere temperaturen zijn merkbaar. Zo wordt België meer en meer een wijnland en kan onze kust op toeristisch vlak zijn voordeel doen bij het betere weer. Nu al zouden Zuid-Europese toeristen de ondraaglijke hitte ontvluchten om hier van een mooie zon-zee-strandvakantie te genieten. Het valt af te wachten of dat echt een trend wordt, laat staan of we ooit een nieuwe Costa del Sol kunnen worden, maar de evolutie is er.

Anders is het met de veel moeilijker uitdagingen, zoals de stijgende zeespiegel en hoe we ons daartegen moeten beschermen. Vlaanderen heeft twee opties vooropgesteld: de waterlijn houden waar ze is, maar strand, dijk en duinen ophogen, of de laagwaterlijn enkele meters opschuiven in de richting van de zee. De knoop is nog niet doorgehakt en de bescherming van onze kusthavens is dan nog een verhaal apart. Zeker is nu al dat er een hoge kostprijs aan vasthangt. En wat met drastischer oplossingen, zoals eilanden voor de kust of het inpalmen van de benedenverdiepingen van zeedijkappartementen als kustverdediging? Geen mens die weet welke vaart het loopt. Paniek is nooit een goede raadgever, maar de evolutie is onmiskenbaar. En ze valt nog niet stil.