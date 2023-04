Niet zo heel lang geleden leefde ik een weekje op 2.100 meter hoogte, samen met 14 andere West-Vlamingen. Het was geen sociaal experiment, maar een doodgewone skivakantie. Een heel leutige trouwens, maar de organisator had naast blikjes Stella wel iets bijzonders meegesmokkeld: ‘Over Woke’, het nieuwste boek van Bart De Wever.

Ziej gie wok woke? Het papieren pamflet werd in die zeven dagen op meerdere nachtkastjes gespot. Zelf vond ik geen moment om het ter hand te nemen – daarvoor riepen de bergen te hard. Maar ik had het beter eens goed vastgepakt, zo met een blikje bier. Want de auteur is zich deze week komen moeien met onze West-Vlaamse hoofdstad. Ik vat even kort samen wat De Wever op nationale tv zei: “Brugge is woke, en dat is niet oké.”

De burgemeester van Antwerpen heeft een probleem met Brugge. Dalilla Hermans is er benoemd tot trekker van de Brugse kandidatuur voor Europese Culturele Hoofdstad 2030. Dat feit zorgde meteen (en triestig genoeg) voor racistische reacties en uiteindelijk ook tot de verschijning van De Wever. Hij vindt het niet kunnen dat zij die rol krijgt, want “als een blanke zou hebben gezegd over zwarten wat Dalilla Hermans zei over blanken, zou hij voor de rechter moeten komen”.

‘Woke’ is even West-Vlaams als de Franse Alpen

Stilletjes vraag ik me af hoeveel mensen hier weten wat ‘woke’ is? Het klinkt misschien als ‘ook’ in ons dialect, maar het is even West-Vlaams als de Franse Alpen.

Woke komt van het Engelse ‘wakker’. Het staat voor een beweging die vraagt om rekening te houden met een ander. Om ‘wakker’ te zijn en aandacht te hebben voor wat anderen eventueel kan kwetsen. Niet iets waar je echt tegen kan zijn, durfde ik denken… maar dat dacht ik blijkbaar verkeerd. Want naast ‘woke’ kan je ook ‘antiwoke’ zijn.

Hier bij ons gooit De Wever zich volop in de strijd tegen ‘de wokers’. Zij hebben een ‘zelfvernietigingsoorlog’ gestart – zo staat toch op de achterflap van zijn boek. En eerlijk? Ik word er niet woke, maar ‘tired’ van. Moe. Hebben we geen grotere problemen? Een staatsschuld van hier tot in Tignes. Te lange wachtlijsten voor van alles en nog wat. Maar nee, we verdelen nog maar eens het volk. Wij tegen zij. De goeie tegen de slechte. Polariseren als nationale sport.

Of wacht. Zou dit toch gewoon een sociaal experiment zijn? Een mens zou het beginnen hopen…