De aanstelling van Dalilla Hermans tot trajectcoördinator voor 2030 verdeelt politiek Brugge

De aanstelling van opiniemaker Dalilla Hermans (37) tot trajectcoördinator voor Brugge 2030 splijt politiek Brugge in twee. Ze kreeg al veel online bagger en haatmails over zich. Na Stefaan Sintobin (VB) heeft ook Maaike De Vreese (N-VA) bedenkingen bij de keuze die het Brugs stadsbestuur maakte. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en onderwijsschepen Jasper Pillen (Open VLD) verdedigen haar aanstelling vurig.

Opiniemaker Dalilla Hermans wordt, sinds zij aangesteld werd tot trajectcoördinator van Brugge Europese Culturele Hoofdstad in 2030, bestookt met honderden online haatberichten en racistische reacties. “Het was even slikken, maar dit schrikt mij niet af. Integendeel! Het motiveert mij extra om volop te gaan voor Brugge 2030 en in samenspraak met het culturele veld een gemotiveerd rapport op te stellen. Ik kreeg trouwens ook honderden positieve reacties”, zegt de Brugse.

Woke-extremisme

De haatpredikers vinden de aanstelling van Dalilla Hermans, die van ‘racisme’ en ‘dekolonisering’ haar ‘fond de commerce’ gemaakt heeft, als uithangbord voor Brugge 2030 onaanvaardbaar voor ‘een identiteitsbewuste historische cultuurstad’ als Brugge. Ze noemen Dalilla Hermans een boegbeeld van ‘woke-extremisme’. De andere, beledigende en racistische haatmail besparen we onze lezers.

Dat Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid Stefaan Sintobin (VB) het Brugs stadsbestuur tijdens de eerstvolgende gemeenteraad over deze netelige kwestie wil interpelleren, wekt geen verbazing. Maar ook Vlaams parlementslid Maaike De Vreese (N-VA) heeft haar bedenkingen: “Als je mij vraagt of ik vind dat Dalilla Hermans dé geschikte kandidaat is om een verbindend cultuurproject te leiden en dus het gezicht te zijn voor Brugge culturele hoofdstad 2030?, dan vind ik dat niet.”

Verkeerde kant

“In het verleden was zij namelijk allesbehalve verbindend en deed zij controversiële uitspraken. Zo zegt ze dat ‘blanken altijd aan de verkeerde kant van de geschiedenis stonden’ maar ‘zwarten hun lot altijd wisten te overstijgen’. Blanken kunnen dus niet ‘blij’ zijn, zwarten wel ‘trots’. Bovendien zette ze mijn collega Assita Kanko weg als ‘collaborateur van systematisch racisme’ en als opportunist.”

“Haar zwart-wit denken is nonsens en polariserend. Daar kunnen wij als inclusieve partij echt niet achter staan. Bovendien zal ik het niet nalaten een eigen mening te vormen over dit soort van polariserende en/of racistische uitspraken of ze nu vanuit extreem rechtse of woke hoek komen”, aldus Maaike De Vreese.

Boos

Federaal volksvertegenwoordiger én Brugs schepen voor Burgerzaken en Onderwijs Jasper Pillen (Open VLD) heeft een heel andere visie over dit heikel thema: “De manier waarop mijn geliefde thuisstad Brugge de afgelopen dagen in het nieuws kwam, maakt me boos. Dalilla Hermans is uit een selectie als beste gekomen om de leiding te nemen over wat sommigen al lang lijken vergeten te zijn: de kandidatuur voor Brugge als Europese Culturele Hoofdstad 2030.”

“Ik persoonlijk ken haar niet. Wel las ik al eerder enkele uitspraken van haar, onder meer over de rol van de blanken in de geschiedenis. Daarin zitten onder meer citaten waar ik het fundamenteel oneens mee ben. Of het nu provocatie was of gemeend of nog iets anders, ze waren onverstandig en historisch onjuist.”

Grondrechten

“Maar is dat niet juist het mooie aan onze democratie? En aan onze grondrechten en aan onze vrijheid van meningsuiting en debat? Je kan het gewoonweg grondig oneens zijn met een naar uw mening enorm domme mening (ook over deze mening van mij overigens), en je kan dat ook zeggen en je kan met argumenten eventuele onzin weerleggen.”

“Wat je ook kan doen, is het debat meteen platleggen. Je kan meteen over ‘woke’ beginnen tieren of racistische bagger beginnen uitkramen. En dat is fout. Natuurlijk mag je Dalilla Hermans verbaal tackelen op de rare uitspraken die ze deed. Maar haar daarom meteen cancelen? Dat doe je niet!”

Antiwoke kamp

“Het hele anti-woke kamp is in dit soort gevallen ronduit hypocriet: je kan niet continu lopen klagen over ‘cancel culture’, om dan meteen zelf de strijd aan te gaan tegen éénieder die een mening verkondigt die je niet aanstaat. En dat is nu net wat hier gebeurt: een dame met een uitgesproken mening over een onderwerp, wordt hier gecanceld door de grote tegenstanders van de cancel culture. Qua schizofrenie kan dat tellen!”

“Maar wat me nog het meest raakt, is dat naast mevrouw Hermans, ook het imago van mijn stad nu al enkele dagen door het slijk wordt gehaald. Dat een burgemeester van een grote Vlaamse stad – Bart De Wever, de burgemeester van Antwerpen – over Brugge, maar niet over de vele uitdagingen in de eigen stad komt praten in Terzake is op zijn minst nogal raar.”

Olie op het vuur

“Maar dat het de Brugse lokale politici zijn die olie op het vuur blijven gieten is bedroevend. De aandacht door interviews, clicks en likes is duidelijk belangrijker dan het imago van hun stad. Dat ze hiermee ook het hele verhaal dat de stad aan het schrijven is om terecht opnieuw Europese Culturele Hoofdstad te worden aan het ondergraven zijn, nemen ze er ook graag bij.”

“Ik hoop dat na dit slecht toneel de liefde voor de stad, voor haar cultuur en voor de warmte van haar samenleven het nu snel opnieuw haalt. Want dat is Brugge: een warme en gezellige historische cultuurstad. En ik kan niet aanvaarden dat men voor eigen politiek gewin dit geheel zomaar verkwanselt”, aldus Jasper Pillen.

Racisme

Brugs burgemeester Dirk De fauw reageert kort maar krachtig: “De reacties op de aanstelling van Dalilla Hermans, die samen met het Brugse Culturele veld het programma en thema voor Brugge 2030 mag uitschrijven, maken mij bijzonder triest. Sommige opmerkingen zijn de puurste vorm van racisme en zijn dan ook strafbaar.”

“Brugge is een open, breeddenkende en verdraagzame stad. Ik wil er alles aan doen om dit zo te houden. Dalilla is geboren in Rwanda en werd op tweejarige leeftijd geadopteerd door een Vlaams gezin. Zij kent onze geschiedenis en onze cultuur en draagt die samen met ons mee. Dalilla woont al drie jaar in Brugge. Het is een pijnlijke vaststelling dat mensen gratuit op sociale media gal spuwen en veroordelen.”

