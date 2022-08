Ouder- en kinderliefde

Schrijfster Ann De Craemer blijft thuis tijdens de zomermaanden. Elke week deelt ze met u een zomerse bedenking, een uitstap of het verhaal van haar week.

Het was onverwacht maar vorige week ging ik toch een paar dagen naar het buitenland: naar Maastricht, meer bepaald. Het waren vier zalige dagen in een zalige stad. Veel gewandeld, veel gefietst, onder meer de Cauberg die in de Amstel Gold Race wordt beklommen. Ik kwam helemaal opgeladen weer terug. Blij dat ik er was, en blij dat ik weer thuiskwam, dat ook. Ik denk dat mensen die graag weer thuiskomen gelukkig zijn.

Ik heb veel lange reizen gemaakt: naar Iran, naar Israël en naar Palestina. Telkens weer drie weken, maar dat zou ik nu niet meer kunnen. Een reis van acht dagen is voor mij het maximum geworden. Een echte reiziger ben ik niet meer. Ik mis thuis te lang, en sinds ik een kat heb, mis ik haar te lang. Ik hou van zomer, maar nog meer van lente en herfst, omdat die zachter zijn, al is het alleen maar van temperatuur… maar die seizoenen brengen ook rust bij de mensen en bij mezelf.

De warmte toont hoezeer ouders en kinderen elkaar kunnen helpen

Ik ging gisteren bij de buurtsupermarkt een belegd broodje halen en hoorde daar de mooiste woorden van deze zomer. Er zat een oudere vrouw met haar vriendin te praten en ze vertelde dat ze met het mooie weer altijd bij haar zoon mag blijven omdat ze daar airco hebben. “Ik voel me dan ook in mijn gemoed beter, want zit niet alleen die lange dagen maar kan echt weer moeder zijn, van mijn zoon maar ook van de kleinkinderen.”

Haar verhaal bracht meteen een glimlach op mijn gezicht: hoe mooi dat kinderen niet alleen bij corona voor hun ouders zorgen, maar ook bij andere moeilijke momenten.

Ik dacht ook aan vroeger, toen ik nog kleuter was. We hadden een klein zwembad en wanneer mijn vader de bloemen water gaf, zorgde hij nog voor extra verkoeling: hij verfriste ons met de tuinslang. Mijn moeder zorgde voor ‘koude pla’ – samen deden mijn ouders alles om ons te verfrissen. Ik doe zoveel jaren later wat de zoon in mijn verhaal doet: voor mijn ouders zorgen. Ze zijn vaker hier dan anders, omdat mijn appartement veel frisser is dan hun huis, en ik kook nu voor hen. Als er dan nog één iets goed is aan die warmte, dat is het om te tonen hoezeer ouders en kinderen elkaar kunnen helpen.