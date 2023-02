Helderder, fitter in het hoofd en de leden. Meer energie. Dat is hoe ik mij voel naar het einde toe van Tournée Minérale, de campagne om tijdelijk geen alcohol te gebruiken. Twee andere mannelijke deelnemers, die helemaal stopten met alcohol, vertelden eens dat ze hierdoor een betere vader werden. Dat vind ik nog altijd heel verregaand, al kan ik mij wel iets inbeelden.

Het valt tijdens de campagne erg op dat in de media allerhande nieuwe boeken over personen verschijnen, die zich eerst hebben verloren in alcohol, om het gebruik daarna volledig af te zweren. Ook net nu de lancering van een ziekenhuis voor minderjarige verslaafden in Antwerpen… Nadruk op de bewering dat het goedje echt giftig is, een harddrug, … Alcohol raakt zo maatschappelijk langzaam maar zeker in het verdomhoekje van tabak. Niet slecht, al moet ik wel niet weten van prekende anti-goeroe’s. Ik heb een vriend die alcoholist was en dus is.

Vroeger dronk hij ‘kortendrank’ om ‘meer zelfvertrouwen’ te krijgen. Nu is hij al een 40-tal jaar geheelonthouder. Ik herinner mij dat we samen in een hotelbar een koffie dronken. Zoals je vaak ziet werd de warme drank opgediend met een koekje en mini tasje advocaat. Omdat mijn vriend de eierlikeur blijkbaar niet kende, proefde hij ervan. Nog maar net had hij de smaak van alcohol op zijn lippen herkend, of hij moest echt walgen. Aandoenlijk! Ik hoop toch in mijn leven verder van alcoholsmaak te kunnen blijven genieten. Smaakvol en zoveel mogelijk met mate.