Klinken onder de toren van het Belfort

Het regende de voorbije week pijpenstelen. Én nieuwjaarswensen. Dat het een beter jaar mag worden! Oh ja, en een goede gezondheid!

Wellicht nog de hele maand januari gaan we het regelmatig mogen horen. En vooral doen, klinken op het nieuwe jaar. Daar krijg je zondag alweer een nieuwe kans toe, met de nieuwjaarsreceptie op de Grote Markt. Het lijkt stilaan een eeuwigheid geleden dat die nog eens kon plaatsvinden. Elke Ieperling wordt tussen 11 en 13 uur getrakteerd op een drankje en muzikale animatie. Voor het eerst in drie jaar kunnen alle Ieperlingen elkaar nog eens al het beste toewensen onder de toren van het Belfort.

Waar mogen we het komende jaar naar uitkijken in de kattenstad? Hiernaast lees je al over een eerste belangrijk project dat op stapel staat om het fietscomfort in de binnenstad te verbeteren. In navolging van heel wat andere steden krijgt nu ook Ieper enkele fietsstraten. Vanaf 1 maart mag je met de wagen geen fietsers meer voorbijsteken in de Boterstraat, de Stuerstraat en de Menenstraat. Dat wordt aanpassen voor heel wat automobilisten en vooral controle wordt belangrijk om dit project te doen slagen.

Waar kijken we verder nog naar uit? Natuurlijk naar de afwerking van de Leet. Nadat in 2020 de eerste figuurlijke spade in de grond ging, moet 2023 het jaar worden van de grote heropening. Over de opgravingen en het (gebrek aan) groen op het plein is de voorbije jaren heel wat inkt gevloeid. Een meerwaarde volgens de ene, een hitte-eiland volgens de andere. Feit is dat vooral de handelaars op en rond de Leet uitkijken naar het moment waarop de hekken en werktuigen verdwijnen.

En verder is 2023 natuurlijk ook het jaar vóór de verkiezingen. Partijen zijn achter de schermen al volop bezig met hun lijstvorming en de komende maanden zullen we te weten komen wie welke plaats krijgt op die lijsten. En vooral wie straks een poging wil wagen om Emmily van haar troon te stoten.