Karl Vannieuwkerke schrijft een brief naar Biniam Girmay: “De wielerwereld ligt aan je voeten”

Karl Vannieuwkerke schrijft deze week een brief naar Biniam Girmay, de Eritreeër die vorige zondag vriend en vijand verraste door Gent-Wevelgem op zijn naam te schrijven. De eerste Afrikaanse winnaar van een grote wielerklassieker mag altijd antwoorden: karl@kw.be.

Beste Biniam,

Je hebt wat teweeggebracht. Overal waar ik maandag kwam, werd ik aangesproken op de prestatie van die gast uit Eritrea die Gent-Wevelgem had gewonnen. Het enthousiasme, de bewondering en het respect dropen van de commentatoren op de wekelijkse markt van Diksmuide. Je bent een kerel. De eerste renner van het Afrikaanse continent die een klassieker wint. Groot nieuws. Zoals het wereldnieuws was toen met Greg Lemond de eerste Amerikaan de Tour won.

Sindsdien heeft het wielrennen een enorme internationalisering gekend. Aussies en Kiwi’s kwamen en bleven, Een Zuid-Amerikaan won de Tour en we koersen in China. Vorig jaar behaalden renners van 110 verschillende nationaliteiten UCI-punten. Dat het zwaartepunt in Europa blijft liggen, is waar. En dat de wieg van het wielrennen bij ons in Vlaanderen staat, claimen wij maar al te graag. Net daar sla jij toe, op 21-jarige leeftijd. Wist je, Biniam, dat de wedstrijd die je zondag won 88 jaar oud is? Gent-Wevelgem luidt in de wielerwereld als een klok van de Ieperse hallentoren. Deze wedstrijd heeft de mooiste startplek van het hele World Tourcircuit en slingert zich door een streek die wereldgeschiedenis in al zijn vezels zitten heeft.

De Kemmelberg was voor jou maar een heuveltje in papier-maché

Asmara, de hoofdstad van Eritrea, ligt op meer dan 2.000 meter hoogte. Dan zal de Kemmelberg voor jou maar een heuveltje in papier-maché zijn, maar er is wel wielerhistorie op geschreven. Carrières zijn er gemaakt en gekraakt. Aan de kasseien hangt nog een deel van de elleboog van Hendrik Redant en van de oogkas van Jimmy Casper. Je staat gewoon op de erelijst van een Vlaamse oerklassieker. Het heldenepos van de debutant.

Je zege is een cocktail van talent en doorzettingsvermogen. Zoals zovele duursportsuccessen dat zijn. Maar de kracht van het toeval kan nauwelijks sterker zijn. Normaal reed jij zondag Gent-Wevelgem helemaal niet. Maar je verraste vrijdag in Harelbeke door vijfde te worden. Alsof je nooit anders had geweten, koerste je bij je eerste deelname gewoon met de wereldtop mee en veegde je de doctrine van de parcourskennis met één veeg van tafel. Op de Paterberg scheelde het een fractie of je was ook met Wout van Aert en Christophe Laporte meegegleden en dan had je vrijdag je eerste klassieker misschien al beet.

’s Avonds werd je toegevoegd aan de selectie voor Wevelgem omdat Alexander Kristoff zich niet wel voelde. Wat als Kristoff vrijdag gewoon gezond was? Uitstel zou geen afstel geweest zijn. Want je bent een klasbak, Biniam. Iedere analist die rond de koers hangt, wil grip krijgen op het wonderlijke mysterie van Biniam Girmay, maar alles is te herleiden tot uitzonderlijke klasse. Yves Lampaert zei vlak na de finish in Wevelgem: Over een poar joar is Girmay den best betoalde coureur ter weireld! Dat je misschien al een woordje Nederlands verstaat als je bij Intermarché-Wanty rijdt, durven we geloven, maar West-Vlaams? De wielerwereld ligt aan je voeten, Biniam. Hou ze gewoon op de grond. Morgen ben je jarig. Bij deze ben ik misschien wel de eerste om je te feliciteren. Als 22-jarige een monument winnen. Het zou zo maar eens kunnen, zou José Decauwer zeggen. Maar geniet nu in eerste instantie vooral maar van vrouw en kind.

Warme groet,