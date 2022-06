Karl schrijft een brief naar Tim Declercq die de Tour mist: “Wie gaat er nu verhinderen dat vroege vluchters te veel voorsprong nemen?”

Karl Vannieuwkerke schrijft deze week een brief naar Tim Declercq. De West-Vlaming van Quick-Step Alpha Vinyl testte dinsdag positief op corona en moest dus noodgedwongen de Tour verlaten. ‘El Tractor’ mag Karl altijd een antwoordje bezorgen: karl@kw.be.

Beste Tim,

Licht positief, weinig aan de hand. De kans op een negatief resultaat bij een nieuwe test was zeer groot. Ik ben niet vergeten hoe Simon Mignolet dit seizoen op basis van bovenstaand scenario alsnog tussen de palen belandde tegen Dynamo Kiev. Maar deze kans krijg jij niet. Waarom eigenlijk niet? Omdat je een wielrenner bent. Gekneveld door de reglementen zie je je deelname aan de Tour door de neus geboord.

Een test na het Belgisch kampioenschap werd je fataal. Er volgde zelfs nog een tantaluskwelling. Niet dat we Ballerup willen vergelijken met de Tartarus, maar je was wel al in Denemarken toen je te horen kreeg dat je licht positief testte. Het is geen toeval dat er maandag een forse zuidwester stond. Van Kopenhagen naar de Westhoek, de wind vol in het gezicht terug naar huis. De perfecte metafoor van het rennersleven dat je leidt.

We kunnen ons de omvang van de zak ijs die op je hoofd is neergekomen niet voorstellen. Ook al heb je dan een fantastische familie die thuis op je wacht, een coureur wil koersen als de belangrijkste wedstrijd van het jaar wordt gereden. Het is niet dat we je ervan verdenken te dromen van drie ritzeges of van het koesteren van klassementsambities in deze Tour, maar wie gaat er nu verhinderen dat vroege vluchters te veel voorsprong nemen, Tim? Met jouw afwezigheid is er voor de spurtersploegen een zekerheid weggevallen, vrijbuiters halen dan weer opgelucht adem.

Renners als jij zijn hun gewicht in goud waard en wekken sympathie op

Hoeveel uren in je leven zou je al op kop van een peloton hebben gesleurd? Allicht heb je met je neus in de wind al een paar keer de omtrek van de aarde afgelegd. Je bent het prototype van de waardevolle ploegspeler waarvan je zeker weet dat hij nooit over het hoofd van een kopman zal springen. Je afwerkerskwaliteiten moeten zowat omgekeerd evenredig zijn met de kilometers die je in dienst van een ploeg maalt. Maar wat maakt het uit of je wint of niet. Renners als jij zijn hun gewicht in goud waard en wekken sympathie op. Dwangarbeiders van de weg liggen in de bovenste schuif bij menig wielerliefhebber.

Het peloton moet even verder zonder jou. Yves zal zijn kamergenoot missen. Misschien blijft het licht nu wat langer aan. En ondertussen komen de pop-ups verder binnen. Marc Hirschi vervangt Matteo Trentin bij UAE. Juist, covid-19. Tientallen wissers hebben we ondertussen in onze neus gestoken. Het coronaspook bepaalt op dit moment nog altijd mee de selecties van wielerploegen. Mondmaskers beheersen straks andermaal hotelgangen, startpodia en winnaarsceremonies.

Maar elk nadeel heeft ook een voordeel, Tim. Niet ver van je deur in Houthulst passeert de paarse Vive le vélo!-fietsroute. Als je die afmaalt, heb je 171 kilometer op de teller (goed getraind dus) en een pak toeristische en historische tips op zak. Er zitten daar dicht bij jou nog een aantal West-Vlaamse coureurs zonder Tourselectie. Een daguitstap met Wally, Vermeerschke, Pongsje en nog een paar anderen. Ze gaan je met plezier een hele dag het kopwerk laten doen. Daar had je zonder besmetting in de julimaand nooit moeten aan denken. Het is maar een suggestie. Als je het doet, maak er een mooie dag van en stuur eens een paar foto’s door. Desalniettemin: F*ck covid! We zullen je missen in Frankrijk.

Warme groet,