Hoe kan Essevee zich redden met 7 gebuisden?

Aiai Essevee. Een mes diep in het hart, zaterdag in Kortrijk. 5-0. Zouden de amokzaaiers diezelfden zijn geweest die Francky Dury agressief hebben weggejaagd? En triest dieptepunt. En was het afgelopen seizoenen al vaak zo triest, die lange periodes van miserie, vandaag zit Essevee écht in degradatiegevaar. Die laatste plaats zullen ze wel ontlopen zeker maar de barrageplaats…?

Met 3 op 6, woensdag in Gent en zondag in… Waregem springt Seraing met meer gewonnen matchen meteen over Essevee en raak dan maar eens weg van die 17de plaats met nog verplaatsingen naar Gent, Antwerp en Charleroi op het programma… En kijk desgevallend in die barragematchen maar RWDM of Waasland-Beveren, allebei gróte honger naar 1A, in de ogen… En, rampscenario, keer maar eens terug uit 1B.

Zo dramatisch hoeft het allemaal niet te worden, maar wees maar zeker dat CEO Eddy Cordier en co momenteel met de bibber op het lijf lopen. Staan ze daar met het prachtige Evolis stadion. Al zal het wel zo dramatisch niet aflopen zeker, daarvoor heeft Essevee nog voldoende kwaliteit.

Essevee heeft nog voldoende kwaliteit. Toch minstens meer dan Seraing

Hoewel… We hebben onze clubwatcher Elian Coussement die al alle wedstrijden zag van Essevee eens gevraagd naar zijn rapport.

Hij kwam uit op 7 gebuisden: Bassem Srarfi 2/10: mocht deze zomer vertrekken, maar raakte niet weg. In de luttele minuten die hij krijgt, kan hij niet overtuigen. Bent Sörmo 3/10: moest voor stabiliteit zorgen in de verdediging, maar had een groot aandeel in enkele te vermijden tegendoelpunten. Bovendien is het niet zeker of hij dit seizoen nog in actie komt wegens een blessure. Lasse Vigen 3/10: werd een toptransfer genoemd, maar hij loste de verwachtingen nog niet in. Frank Boya 4/10: kwam eerst uit als centrale verdediger, maar dit leek zijn ding niet te zijn. Ook als defensieve middenvelder loopt het vaak te stroef. Timothy Derijck 4/10: zijn overstap naar het oude nest is voorlopig geen succes. Zijn positiespel en lange ballen moeten beter. David Hubert 4/10: met zijn ervaring verwachtte de fans meer van hem. Het spel bij hem loopt niet snel genoeg en hij mankeert creativiteit. Alieu Fadera 4/10 : moet nog wennen aan de Belgische competitie. Neemt bovendien te veel gele kaarten (4) voor een buitenspeler.

Neen, met 7 gebuisden, omzeggens 1/3de van de A-kern krijgt elke ploeg het moeilijk. Daarvan zijn er 6 nieuwkomers, het is duidelijk dat het transferbeleid (opnieuw) tekort schoot. En schiet men dan alleen op Dury?

Over de ex-coach gesproken: we hebben ook vaak aangehaald dat het op leek tussen Dury en Essevee. Maar we hebben momenteel ook twijfels over het duo Simons-De fauw. Beiden zijn nog steeds (te lang) op zoek naar de juiste veldbezetting, de (snelle) wissel Bossut-Bostyn duidt op twijfels. Maar zijn ze ook niet te gepolijst? Wat Essevee nodig heeft is op maar ook naast het veld eens iemand die de hele boel opjaagt – gaf Olivier Deschacht ook al aan. Benieuwd zelfs of bij het rampscenario van daarnet komende week alsnog niet wordt ingegrepen. Want geloof ons… doodsangsten aan de Gaverbeek momenteel. Al kan het er zondagavond weer heel anders kan uitzien. Daar geloven ook wij in.