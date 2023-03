Epicentrum van de koers ligt zondag in de Westhoek

Wie de weersvoorspellingen nog niet bekeken heeft, moeten we helaas teleurstellen. Er wordt regen voorspeld zondag, véél regen. Dat mag dan wel heroïsche taferelen opleveren, de vele horecabazen in Ieper slaan zich wellicht al voor het hoofd. Want Gent-Wevelgem moet één van dé hoogdagen van het jaar worden. Met duizenden wielerliefhebbers die naar het stadscentrum afzakken om een glimp van hun helden op te vangen.

Het is ondertussen al drie jaar geleden dat de Kattenstad voor het eerst startplaats was van deze wielerklassieker. 100.000 euro per jaar, elk jaar vermeerderd met 10.000 euro. Zoveel telt het stadsbestuur neer om de elite van de wielersport tot minstens 2026 jaarlijks naar Ieper te halen. De eerste twee jaar vielen echter helemaal in het water door de strenge coronamaatregelen die toen nog in voege waren.

Selfiejagers houden zich klaar op en rond de Grote Markt in Ieper

Vorig jaar was er voor het eerst wél publiek toegelaten en dat zorgde al meteen voor een goedgevulde Grote Markt en veel supporters langs het parcours. Al waarde het coronaspook ook toen nog rond in de achtergrond. Nu dat virus definitief verleden tijd lijkt, moet de wielermicrobe helemaal toeslaan in Ieper en omstreken. Want het epicentrum van de koers ligt dit weekend in de Westhoek. Met de start in Ieper, de bergzone in Heuvelland als mogelijke scherprechter en nadien nog een passage in de finale door het Ieperse stadscentrum.

Aan grote namen in elk geval geen gebrek op de startlijst. Kan Biniam Girmay, die vorig jaar geschiedenis schreef door als eerste Afrikaan een voorjaarsklassieker te winnen, zijn kunststukje herhalen? Sprint Wout van Aert in Wevelgem naar glorie? Krijgen we met Tim Merlier, Yves Lampaert of Jasper Philipsen een andere Belgische winnaar? Of wordt het toch Mads Pedersen, Alexander Kristoff of Matteo Trentin? De vele selfie- en handtekeningenjagers houden zich alvast klaar. Met een paraplu in de aanslag, om nadien op te warmen en de rest van het koersverloop te volgen in één van de vele Ieperse horecazaken.