Duimen voor ons WK

Voetbal, de belangrijkste bijzaak ter wereld, eist met het WK weer alle aandacht op. De beleving in de aanloop van het tornooi viel dik tegen, met de afgelasting van veel grote kijkevenementen tot gevolg. De hausse bij de Rode Duivels – die ik graag met een knipoog ‘Rode Kruimels’ noem – lijkt na het WK van 2018 in Rusland toch wel achter de rug. Hopelijk vergis ik me en Thomas Meunier heeft natuurlijk gelijk dat de pers een positievere sfeer mag creëren. En het eindeloos gezever over Eden Hazard moet stoppen.

Met de andere voetbalpapa’s langs de zijlijn van de gewestelijke U17 van KSVD praat ik heel graag over de opstelling van de duivels: ‘Onana en Trossard erin, ten koste van Tielemans en E. Hazard’. En de verdediging? ‘Ja, hadden we eerder moeten verjongen.’ Ik was blij dat mijn mening dezelfde was van de vader van onze keeper.

Het WK voetbal heb ik wel altijd gevolgd; al die van ‘74 en ’78 met het toen zinderende Oranje – want de Belgen waren toen nergens -, de weergaloze Erwin Vandenbergh bij de openingsmatch van het WK ’82, ons prachtige Mexico ’86 met Caje en Leo Van Der Elst, de matchen tegen Japan en Brazilië in 2018 in Rusland, het zijn enkele topmomenten die me zo direct voor de geest komen.

Natuurlijk hangt de schaduw van het Grote Geld over deze sport en maakt dit veel kapot, tot bij de kleinere clubs. Maar toch: nergens sta ik met zoveel passie van een spel te genieten, als de zaterdag langs de zijlijn van onze U17!