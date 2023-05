Zelf lag ik al te dromen, maar nog heel wat mensen zaten zaterdag laat voor de buis met Eurosongkoorts. Gustaph deed dat ‘hoed’ en Loreen zowaar nog beter. Liefst 1,2 miljoen Vlamingen waren nog wakker toen de Zweedse het Eurovisiesongfestival wéér won. Op zondagochtend merkte ik dat er alvast één West-Vlaming ook nog niet in bed lag op dat ongewone uur.

Om 1.37 uur, toen de vrouwelijke Johnny Logan nog eens het podium op mocht, stuurde een zekere Jurgen B. mij een mail. Dat hij nog niet meteen moe was, bleek al uit het onderwerp van zijn bericht: ‘Bende kl*tzakken’. Eigenlijk hadden we daar al moeten stoppen met lezen, maar ja… niets menselijks is ons vreemd.

De mail zelf begon erg beleefd, met ‘beste’ zowaar… Maar meteen volgde al een ferme vloek. Iets dat mijnheer pastoor niet graag hoort. En het kwam nog terug tijdens het nachtelijk schrijven. Want de verzender bleek kwaad. Op mij dan nog, en op deze ‘gazet van mijn ’. Of wij niet beschaamd waren? ‘Voor een klein artikel te lezen moet je een abonnement nemen.’

Onze journalisten werken niet gratis, ik vermoed u ook niet?

De aap kwam uit de nachtelijke mouw. Jurgen was gebotst op de betaalmuur van onze website. 99 cent per week voor álle artikels en álle digitale kranten vond hij ‘ziek’. En dat moest hij meteen laten weten aan de hoofdredacteur. (Ik vermoed dat Jurgen nogal graag het artikel wou lezen over de West-Vlaamse kapper van onze Gustaph, maar dat werd tussen het schelden door niet bevestigd.) De mail sloot hij wel af met – ik had het niet meer verwacht – ‘vriendelijke groeten’.

Wat moet een mens met zo’n bericht op Moederdag? Ik wou het negeren, maar ik merkte dat dat niet lukte. Ik heb dan maar een mailtje teruggestuurd…

‘Beste, heel erg bedankt voor uw mail, maar ik vermoed dat uw bakker ook geld vraagt voor zijn klein brood? Bij onze krant werken 45 redacteurs en wij betalen daarnaast meer dan 300 freelance medewerkers om elke week meer dan 1.000 artikels te maken. Die mensen werken niet gratis, ik vermoed u ook niet?’

Iedereen kan een slechte dag hebben. Niemand hoeft iets te betalen wat hij of zij niet wil. Je gedacht mag je altijd geven en ik wil zelf niet zuur klinken, maar: kunnen we beleefd blijven? Mijnheer pastoor zou daar nog zo blij mee zijn…

Voilà. Die mail is wat mij betreft nu helemaal verwerkt.