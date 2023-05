Kapster Monia juicht mee met Gustaph: “Hij bedankte ons team met een doosje pralines”

Kapster Monia uit Zwevegem, die onze Belgische inzending Gustaph op de finaledag van het Eurovisiesongfestival van dichtbij verzorgde, reageert trots op zijn zevende plaats. “Toen het nieuws kwam dat Gustaph onze Belgische inzending zou zijn, kreeg hij heel wat tegenkanting. Maar hij heeft het met zijn zevende plaats erg goed gedaan en iedereen ongelijk bewezen. Natuurlijk hebben we dat achteraf met het team van de kappers goed gevierd. Al was het pittig om zondagochtend vroeg terug te vertrekken naar huis.”

Kapster Monia Van Lancker (53) uit Heestert, een deelgemeente van Zwevegem was een van de 32 kapsters van hoofdsponsors van Moroccan Oil van het Eurovision. “Om te kunnen meegaan moest je verschillende cursussen volgen van ondere andere een van de bazen zelf, Antonio Corral Calero. Maar voor zo’n superervaring als het Eurovisiesongfestival heb ik het er wel voor over om die opleidingen te volgen.”

“Gustaph heeft het schitterend gedaan, het is lang geleden dat we zo’n lieve en goede artiest hadden met België”

Gustaph en Monia controleren dat de hoed zeker voldoende vast zit, zodat hij niet afvalt. © Monia

Zaterdagavond 13 mei tijdens de finale bleef Monia aan de zijde van Gustaph. “Hij had mij persoonlijk gevraagd of ik bij hem wilde blijven tot hij op het podium ging om nog een laatste keer te controleren of zijn hoed stevig vast zat. Dan mocht ik het optreden mee volgen in een aparte kamer”, vertelt Monia.

Afterparty

Na het optreden deed Monia nog een laatste check up van het kapsel van Gustaph voor hij naar de Green Room ging. “Daarna zat het er eigenlijk volledig op voor mij. Natuurlijk ben ik nog gebleven voor de puntenuitreiking. Gustaph heeft dat echt schitterend gedaan. Het is lang geleden dat we zo’n toppersoon hebben gehad met de Belgen. Ik weet niet of we zoiets vlug opnieuw zullen meemaken.”

Na de finale was er ook nog een afterparty voor het kappersteam van Moroccan Oil. “Doorheen de week organiseren ze na een halve finale ook telkens een kleine afterparty, maar daar ben ik nooit lang gebleven. Want de dag erna moet je al vroeg uit de veren om opnieuw achter de kappersstoel te staan. Zaterdag hebben we het wel goed gevierd. Moroccan Oil heeft ook een eigen trofee gemaakt in glas en elke kapper zo’n exemplaar cadeau gedaan als extra bedanking.”

“Op het einde van het feestje hebben we als kappers ook afscheid genomen van elkaar”, gaat Monia verder. “Niet iedereen vertrekt zondagochtend op hetzelfde moment vanuit Liverpool terug naar huis. Ik moest al om 4.30 uur opstaan om mijn vlucht te halen. Dat afscheid is ook altijd best emotioneel, want je weet niet of iedereen van het kappersteam volgend jaar opnieuw zal meegaan en of je die mensen dan vlug zal terugzien of niet.”

Bedanking van Gustaph

Monia en de andere kapsters kregen van Gustaph een doosje pralines als bedanking. © Monia

Voor Monia was Gustaph een echte winnaar. “Iedereen vond hem heel lief, hij was een graag geziene kandidaat. Op de finaledag waren we voor een laatste keer bezig om zijn haar goed te leggen en hoed vast te maken, toen plots de man van Gustaph opdook met een doosje pralines als bedanking. Hij was de enige deelnemer, die eraan dacht om zijn kappers te bedanken. Dat toont hoe eerlijk en lief hij is.”Zondagochtend vroeg keerde Monia terug naar het dagelijkse leven in België. “Tijdens het terugkeren naar België heb ik zijn mama even gezien en kon ik haar feliciteren met zijn prestatie. Volgend jaar ben ik er graag opnieuw terug bij in Zweden. Ik zie dat helemaal zitten, al zal ik toch wel een paar dagen nodig hebben om te bekomen van deze zware week. Hoe dan ook mag Gustaph mij altijd bellen als hij een kapster nodig heeft”, lacht Monia.