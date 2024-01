Die tijd van het jaar: hoeveel spendeerden onze politici op sociale media?

De kiezer, die heeft altijd gelijk. Dat weten ze ook bij CD&V. Daarom riepen zij deze week Papes Putten in Lichtervelde officieel uit tot het mooiste plekje van West-Vlaanderen. Een grote vijver met een brok groen, handig gelegen tussen de woonplaatsen van boegbeelden Hilde Crevits en Nathalie Muylle. Bijna 20.000 mensen brachten in eer en geweten hun stem uit. Hoeveel er in de peiling precies voor de Put van Pape gestemd hebben, is niet meteen duidelijk.

De partij was al enkele weken op zoek naar het plekje. Wij weten dat, omdat we nogal vaak de vraag op Facebook zagen passeren. Het was niet meteen duidelijk dat de verkiezing politiek getint was, maar dankzij kleine lettertjes zag de wakkere burger dat CD&V West-Vlaanderen het medium hiervoor betaalde. Toevallig ook deze week werd duidelijk hoeveel: 18.495 euro.

Het was namelijk weer die tijd van het jaar… AdLens, een collectief dat politieke advertenties onderzoekt op sociale media, maakte bekend hoeveel onze politici spendeerden op Facebook en Instagram.

“Samen stortten onze partijen zes miljoen euro op Amerikaanse rekeningen”

En grote verrassing: de Belgen braken wéér een record, met Vlaams Belang en N-VA als absolute kampioenen. Samen stortten onze partijen zes miljoen euro op Amerikaanse rekeningen. Zes. Miljoen. Euro. Belastinggeld, jawel. Hoeveel extra bussen zou De Lijn daarmee kunnen laten rijden?

Opvallende stijger in de hitlijsten: Melissa Depraetere uit Harelbeke. In 2022 gaf ze als parlementslid ‘maar’ 3.744 euro uit aan haar sociale media. Als vers voorzitter van Vooruit werd dat het voorbije jaar liefst 54.093 euro.

Mag ik het een beetje wrang vinden dat de politica die op sociale media graag uitpakt met het feit dat zij opkomt voor ‘gewone’ mensen, meteen meer dan een jaarloon van een ‘gewone’ werknemer uitgeeft aan het promoten van foto’s en filmpjes op Facebook? Het is een spel dat blijkbaar gespeeld moet worden…

Het pleit wel voor Depraetere dat ze uit het spel wil stappen. Ook toevallig deze week lanceerde ze een voorstel om die uitgaven volledig te verbieden. Deze kiezer zou een plafond al appreciëren, graag tegen 9 juni. En die extra bussen mogen dan meteen ook geregeld worden.