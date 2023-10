Nee, de jeugd van tegenwoordig heeft het niet gemakkelijk. Dat vindt deze vader toch… Waarom? Omdat er zoiets als ‘Smartschool’ bestaat. Wie dat niet zou kennen: zo heet de ‘elektronische leeromgeving voor leerlingen en leerkrachten in de middelbare school’. Een hele mond vol voor de scholieren, een hele stroom informatie voor de ouders.

In mijn mailbox alleen al négen nieuwsberichten deze week. En voor alle duidelijkheid: heel fijn om te kunnen volgen wat er op, rond en onder de schoolbanken gebeurt, maar het ding heeft ook een keerzijde. Voor die jonge gasten dan. Want het is gedaan met momenten kiezen. Zij kunnen zelf niet meer bepalen wat ze wanneer aan hun lieve ouders vertellen.

Slechte punten? In die goeie ouwe tijd kon je al eens wachten tot vader of moeder in een goeie bui verkeerde… Nota gekregen? Maandagochtend laten aftekenen was vaak een betere keuze dan de vrijdagavond. Toch zeker als er op zaterdag een fuif was. Nu verklapt Smartschool alles ‘in real time’, met een pushbericht erbovenop.

Onze gemeenterapporten zijn een meer dan nuttig signaal

Rapporten zijn zo niet meer wat ze ooit geweest zijn… maar ze blijven belangrijk. Vraag dat maar aan de 64 gemeentebesturen van West-Vlaanderen. Zij krijgen vandaag van ons hun evaluatie, één jaar voor de lokale verkiezingen. Deze krant onderzocht wat ze vijf jaar geleden beloofden en wat ze nu al konden waarmaken… Het resultaat is voor hen zoals een evaluatie voor een scholier: een meer dan nuttig signaal. Zijn we goed bezig? Of ligt er nog werk op de plank?

Toevallig kreeg deze krant ook een rapport deze week. En mijn ervaring uit die goeie ouwe tijd zegt me dat dit een uitstekend moment is om de resultaten bekend te maken… want het CIM (Centrum voor Informatie over Media) gaf De Krant van West-Vlaanderen erg goeie punten. Elke week bereiken wij bijna een half miljoen West-Vlamingen. Het aantal lezers van KW stijgt zo met maar liefst vijf procent… en daar kan je al eens mee thuiskomen.

Dikke merci aan alle lezers. Wij doen naarstig voort!