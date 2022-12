De Tieltse schrijfster Ann De Craemer geeft elke week een inkijk in haar leven.

Weet u wat een bucketlist is? Vast wel, maar voor zij die het niet zouden weten, leg ik het nog even uit: een bucketlist is een lijst met dingen die iemand nog gedaan wil hebben voordat hij sterft. Sinds vorige week heb ik ook een bucketlist, zij het dat er maar één ding op staat, en dat is de Mont Ventoux beklimmen. Ik heb een vriendin die in Frankrijk een huis heeft aan de voet van de mythische berg en vorige week heb ik met haar afgesproken dat ik de eerste twee weken van juli naar daar trek om de Ventoux te beklimmen. Ik heb al veel gefietst in mijn leven, maar nog nooit een berg beklommen die naam waardig.

“Michel Wuyts zijn plan is me iets te ambitieus, ik kreeg meteen de bibber in de benen”

Sinds ik met wielercommentator Michel Wuyts het Groot Vlaams Wielerwoordenboek schreef, ben ik met hem bevriend en per sms bracht ik hem op de hoogte van mijn plan. Ik kreeg meteen een compleet trainingsschema terug: “Mooi vooruitzicht, prima doelstelling. Alleen te verwezenlijken met een gestage opbouw. Dec-jan: fitness! Drie keer per week. Hele lijf optrainen. En: voeding aanpassen! Feb-maart: fietsen in en om Tielt. Klein verzet. Afstand verlengen. Nooit in het rood. April-mei: intensieve trainingen inlassen. Vlaamse Ardennen, erna Waalse Ardennen. Juni: langere beklimmingen opzoeken. De Vogezen zijn haalbaar. Ballon d’Alsace, Grand Ballon. Leren drinken, isotoon en herstel. Hittegewenning. De Ventoux is een droge sauna. Juli: een week tapering off en dan… ACTIE!”

Ffffieuw. Ik kreeg meteen de bibber in de benen toen ik het las, want zijn plan is me toch iets te ambitieus. Ik neem in juli al twee weken verlof voor de Ventoux en heb niet de tijd om ook nog eens in de Vogezen te gaan trainen. Maar in de Vlaamse Ardennen zul je me in het voorjaar heel vaak terugvinden. Ik moet en zal de Ventoux bedwingen. Ik hou u in elk geval op de hoogte van mijn voorbereiding!