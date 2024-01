12 januari 1954. In het hart van West-Vlaanderen doet een advocaat iets wat advocaten niet elke week doen: ‘Meester’ Willy De Nolf start een uitgeverij. Hij heeft zo meteen groot nieuws voor de frontpagina van zijn eigen lokale krant: Roularta is geboren. De drukpersen mochten beginnen draaien en doen dat vandaag nog altijd…

28 april 2003. Met de witte Opel Combo van zijn ouders zoekt ondergetekende de weg naar de Meiboomlaan in Roeselare. Het familiebedrijf van ondertussen wijlen Meester Willy zorgt voor een warme ontvangst van de net niet verdwaalde student journalistiek. De stagiair mocht meteen beginnen draaien en doet dat vandaag nog altijd…

12 januari 2024. In het hart van West-Vlaanderen staat Roularta Media Group er nog steeds. De Roeselaarse uitgever is uitgegroeid tot een beursgenoteerde multimediagroep met ruim 1.500 medewerkers. Het West-Vlaamse mediabedrijf mag zich in ons land marktleider op vlak van magazinemerken noemen, maar het begon dus ooit met de krant van de Meester. De krant die jij nu in handen hebt en waarvan de bijna verdwaalde stagiair mee de weg mag bepalen.

“Het verhaal van Roularta is er een zoals dat alleen hier kan geschreven worden”

Het verhaal van Roularta is er een zoals dat alleen in West-Vlaanderen kan geschreven worden. Toch? Van kleine speler in de Mariastraat tot gigant enkele straten verder, mét eigen bedrijfsbos en een padelveld (waar ondergetekende dringend eens moet spelen). Het is een verhaal van deuredoen, al 70 jaar lang. Met de blik altijd op de toekomst, maar ook met respect voor het verleden.

12 januari 2054. Hoe zal onze uitgeverij er na 100 jaar uitzien? Bestaat padel nog? We hebben jammer genoeg geen glazen bol, maar we twijfelen er niet aan dat er dan nog nieuws te rapen valt in West-Vlaanderen… dus laat die persen maar draaien. Deuredoen!