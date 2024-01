Van lokale speler tot mediareus: Roularta Media Group, uitgever van KW, blaast 70 kaarsjes uit

De uitgever van deze krant mag vandaag 70 kaarsjes uitblazen. Op 12 januari 1954 zag Roularta Media Group het levenslicht. Anno 2024 is het Roeselaarse familiebedrijf uitgegroeid tot een topspeler in de mediawereld. Rik De Nolf – zoon van stichter Willy De Nolf – blikt terug op zeventig jaar ‘deuredoen’.

Alles begon met De Roeselaarse Weekbode

1954. Een drukpers. Veel meer had Willy De Nolf in 1947 niet nodig om geschiedenis te schrijven en de fundamenten te leggen van wat nu een van de grootste mediagroepen van ons land is. De Roeselaarse advocaat loste toen de allereerste editie van De Roeselaarse Weekbode, zeven jaar later zag Roularta van Media Group was toen nog geen sprake het levenslicht.

“Ik was vijf jaar jong in 1954”, blikt Meneer Rik terug. “Samen met een groep gelijkgestemde zielen hield mijn vader een échte stadskrant boven de doopvont. Dat daaruit dit prachtige verhaal zou groeien, kon hij toen absoluut niet vermoed hebben.”

In 1956 rolde De Weekbode van de eigen drukpersen in de Mariastraat in het hart van de Rodenbachstad. “Maar de allereerste edities werden nog met loden letters gezet. Als negenjarig jongetje hielp ik ook mee om de krant in elkaar te steken. Letterlijk, want die werd toen in twee keer gedrukt en moest daarna samengesteld worden.”

Ik heb ook ontelbaar veel folders in de krant geschoven en corrigeerde tal van teksten en uitslagen. Ook voor De Vinkenier en De Duivenbode, die mijn vader toen ook drukte. Achteraf bekeken was het een prachtige periode.”

De Meiboomlaan als vaste thuisbasis

1964. Tien jaar na de officiële oprichting volgde de verhuizing naar de Meiboomlaan in Roeselare, anno 2024 nog steeds de thuisbasis van Roularta Media Group.

“Hier gaan we nooit meer weg. We hebben met Brussels Media Center ook een kloppend hart in onze hoofdstad, maar we zijn en blijven verankerd met deze stad”, benadrukt Meneer Rik. “In 1964 openden mijn ouders hier ons nieuwe hoofdkwartier en drukkerij, intussen is de hele site stevig gegroeid.”

Ook de drukkerij zelf onderging een enorme evolutie, met in 2006 een uitbreiding van liefst 19.500 vierkante meter. “De drukkerij is blijven groeien in functie van onze uitgeversactiviteiten. Begin 2000 deden we in Frankrijk grote overnames van magazines die deze uitbreiding mogelijk maakten.”

“Ook vandaag blijven we Roularta Printing constant vernieuwen, want op dat vlak willen we de standaard voor de hele sector neerzetten, onder andere op vlak van duurzaamheid. Zo installeerden we pas zuinige gasovens om de restwarmte van tijdens het drukproces optimaal te benutten.”

“Dergelijke zaken helpen ons ook om nieuwe buitenlandse orders binnen te halen, zoals de Europese edities van The Economist, Bloomberg Business Week, de magazine-bijlagen van The Financial Times… En we drukken nu natuurlijk ook de meer dan twintig tijdschriften van Roularta Media Nederland.”

Knack: het eerste nieuwsmagazine van het land

1971. Geïnspireerd door internationale kleppers als Time Magazine en Newsweek, lanceert Roularta Media Group Knack. “Het allereerste échte nieuwsmagazine van België”, klinkt het trots.

“Mijn ouders brachten eind jaren zestig een paar keer per jaar een weekendje in Nederland door en daar keken ze met gezonde interesse naar de magazines die bij onze noorderburen op tafel lagen. Elsevier Weekblad sprong daarbij in het oog. Toen het op magazineformaat overschakelde, werden de plannen voor Knack concreet.”

“Begin jaren zeventig schoten bij ons ook de allereerste reclamebureaus uit de grond en zij vonden in Knack het ideale platform om hun creaties een podium te geven. Knack was van bij de start een mooi groeiverhaal en is een goeie halve eeuw na die allereerste editie uitgegroeid tot een gerespecteerd monument binnen de journalistiek.”

1975. Zakenblad Trends komt ter wereld, aanvankelijk als tweewekelijkse uitgave. Een jaar later volgt de Franstalige versie.

1979. De huis-aan-huisbladen heten voortaan De Streekkrant.

1980. Vlaanderen krijgt een eigen volwaardig sportblad: Sportmagazine.

1981. Stichter Willy De Nolf overlijdt. Zijn zoon Rik De Nolf volgt hem op als ceo.

1983.Le Vif verschijnt als Franstalige tegenhanger van Knack. Ook Weekend Knack wordt geboren.

Schouders onder eerste commerciële televisiezender van Vlaanderen

1989. 1 februari 1989 luidde een flitsende openingsshow de geboorte van VTM in. Twee jaar eerder stichtten negen uitgevers, met elk 11,1 procent van de aandelen, de nv Vlaamse Televisie Maatschappij. Met een duidelijk doel: van commerciële televisie in Vlaanderen een succes maken. Rik De Nolf was met Roularta Media Group een van de grote trekkers van het project.

“Het waren echte pionierstijden”, zegt hij. “Onbekend terrein verkennen en ontginnen, het zit in ons DNA. Erg boeiende jaren, want alles wat we deden was nieuw.” Uiteindelijk vervelde de structuur achter de zender tot een 50/50-aandeelhouderschap tussen Roularta en De Persgroep (nu DPG Media, red.), maar in 2018 verkocht het Roeselaarse mediabedrijf al haar aandelen aan De Persgroep.

“Een bewuste keuze om ons opnieuw zo goed als volledig op onze printactiviteiten te focussen en die ook uit te breiden. Al blijft televisie maken ook nu nog een van onze opdrachten. Met Kanaal Z/Canal Z hebben we de enige Belgische zender in huis die zich uitsluitend op economische verslaggeving toelegt. En in de jaren negentig stonden we ook mee aan de wieg van Focus&WTV en tal van andere Vlaamse regionale televisiestations.”

1993. Nog televisienieuws: onder impuls van Roularta gaan ook de regionale zenders Focus en WTV van start.

1998. Roularta Media Group trekt naar de beurs.

De Zondag, al 25 jaar de meest gelezen krant van het land

1999. 1,3 miljoen lezers. Elke zondag opnieuw. Na een kwarteeuw is het voor heel veel Vlamingen een traditie geworden om bij de warme bakker, naast een karrenvracht heerlijke en ovenverse ontbijtkoeken, ook De Zondag mee te pikken.

“De meest gelezen krant van het land, dat schenkt ons heel veel voldoening. De mosterd haalden we uit Noord-Frankrijk, waar we met onze familie vaak naar de bakker gingen en Le Courrier Picard bijzonder vlot over de toonbank ging. Zo kregen we het idee om in Vlaanderen een zondagskrant in het leven te roepen.”

“Aanvankelijk zouden we die ook betalend maken, maar uiteindelijk bleek een gratis versie met inkomsten uit de reclamemarkt de beste optie.” Vijfentwintig jaar na de eerste editie floreert De Zondag meer dan ooit.

“De formule blijft aanslaan. In 1999 hebben we Vlaanderen in zestien regio’s opgedeeld en die zijn tot vandaag ongewijzigd. Dat bewijst dat de Vlaming onze zondagskrant blijft smaken”, aldus Meneer Rik.

2001. Kanaal Z/Canal Z gaat van start. De televisiezender spitst zich volledig toe op economisch nieuws.

2006. De drukkerij wordt met 19.500 m² gevoelig uitgebreid.

2015. Rik De Nolf geeft de fakkel door aan zijn schoonzoon Xavier Bouckaert.

2017. Participatie in VTM wordt verkocht.

Nederland wordt vertrouwd terrein

2018. Roularta Media Group neemt de Belgische Sanoma-titels over en voegt zo bekende namen als Libelle, Flair en Feeling aan haar aanbod toe.

“De women brands voelen erg natuurlijk aan voor ons. Dankzij de overname konden we onze vlag definitief in Nederland planten en wisten we onze markt gevoelig uit te breiden. Vlaanderen telt 6,5 miljoen inwoners, Nederland 17,5 miljoen. Dat zegt genoeg. Sinds zes jaar hebben we een veel grotere en solidere basis om mee te werken.”

“Wanneer het over aantal titels gaat, zijn we bij onze noorderburen veruit de grootste uitgever, maar ook qua volume bevinden we ons in het koppeloton. Recent konden we ook EW, het vroegere Elsevier Weekblad, aan onze portefeuille toevoegen. Tijdens de beginjaren van Knack hebben we erg intensief samengewerkt, het is mooi om het kwaliteitsblad nu ook onder onze vleugels te hebben. De cirkel is rond.”

2020.De Krant van West-Vlaanderen lanceert een volledig vernieuwde provinciale krant.

Zeventiger met mooie toekomst

2024. Zeven decennia na de start mag Roularta Media Group zich een kranige, maar springlevende zeventiger noemen. “Een bijzondere verjaardag. Tijdens die periode hebben we een pak schitterende momenten beleefd, maar er waren ook moeilijkere periodes. Waar we elke keer opnieuw uit geleerd hebben.”

“Ik ben gezond nieuwsgierig naar de toekomst. We zijn erin geslaagd om onze vele sterke printmerken een goeie digitale vertaling te geven, maar ik ben ook benieuwd hoe de abonneewerving via de digitale kanalen zich verder zal ontwikkelen. We hebben sowieso een pak troeven in huis om ook van de komende zeventig jaar een succes te maken. Onze redacties zorgen elke dag opnieuw voor heel wat sterke content en onze digitale kiosk Mijn Magazines zit stilaan op kruissnelheid. Straks willen we ook onze versie voor de Nederlandse markt uitrollen.”

Het online verhaal is uitgegroeid tot een van de hoekstenen van Roularta, maar print zal nooit verdwijnen, poneert Meneer Rik. “Onze producten moet je kunnen vóélen. Ik geloof erg sterk in het hybride model, zoals bij De Krant van West-Vlaanderen, Knack en Trends: elke dag van de week volop inzetten op online en één keer per week een lijvig pak lectuur in handen nemen, mooi verpakt in een handig formaat. Op dat vlak zijn we al járen voortrekker.”