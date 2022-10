Bisnummer Yves Lampaert & Shari Bossuyt?

In 2015 organiseerde deze krant voor de eerste keer een verkiezing voor de beste West-Vlaamse profrenner. De jury schoof toen Toursmaakmaker Serge Pauwels naar voren, maar de lezers en profs zelf stemden Jens Debusschere naar zijn eerste (en laatste) IJzeren Briek. Strandde na zijn eerste seizoen voor Etixx-Quick-Step op plaats twee: de 24-jarige Yves Lampaert.

Sindsdien is die laatste nooit meer naast het podium gevallen. In 2016 moest hij Timothy Dupont voor zich dulden, maar vanaf 2017 was er geen houden meer aan. Jens Keukeleire, Jelle Wallays, Xandro Meurisse en Mauri Vansevenant waren telkens zijn dichtste belagers. Ook nu is Lampaert de topfavoriet om op 20 oktober voor de vijfde keer tot IJzeren Briek te worden uitgeroepen. Daar is één reden voor: die memorabele 1 juli in Kopenhagen, waar Lampaert in de openingstijdrit van de Tour het kruim van de wielerwereld versloeg en de gele trui mocht dragen.

“Wie wint de IJzeren Briek 2022? Gaan we richting een bisnummer voor Yves Lampaert & Shari Bossuyt?”

De concurrentie? Mauri Vansevenant bevestigde zijn prima 2021 met een straffe Luik-Bastenaken-Luik in dienst van Evenepoel, een bijna-roze trui in zijn eerste Giro en vier toptienplaatsen in kleinere rittenkoersen. Xandro Meurisse won in het voorjaar ei zo na een Italiaanse semiklassieker en een rit in Tirreno-Adriatico en het Circuit de la Sarthe. Gianni Vermeersch won de koninginnenrit in de Vierdaagse van Duinkerke, stond op het podium van twee Belgische eendagskoersen en werd derde in een rit in de Vuelta zijn wereldtitel gravel telt niet mee in deze verkiezing voor wegrenners. Stan Dewulf haalde de selectie voor het WK in Australië. En Tom Devriendt ten slotte werd vierde in Parijs-Roubaix.

Bij de dames torst Shari Bossuyt de favorietenrol. Bossuyt blonk uit in regelmaat en behaalde op het EK baanwielrennen voor beloften twee keer goud. Ook Justine Ghekiere deed het voortreffelijk. Zij was op het WK bij de beste 20 rensters op deze wereld. Julie Van De Velde werd zevende op het EK tijdrijden en behaalde in de Ronde van Scandinavië haar eerste toptienplaats ooit in de WorldTour. Valerie Demey stond zelfs voor de eerste keer op het podium van een WorldTourkoers en reed zich, net zoals Jesse Vandenbulcke, in de kijker tijdens de eerste Tour voor vrouwen. Ook de piepjonge Marith Vanhove liet af en toe een flits van talent zien.

Kortom: er zijn wel wat West-Vlamingen die een stevig stukje met de fiets kunnen rijden, maar of de zevende editie van de IJzeren Briek een beklijvend slot zal krijgen, dat betwijfelen we. Wat denkt u?

Reageer? mailto:tom.vandenbussche@roularta.be