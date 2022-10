Best veel kans dat de KVK-fans zich nog mateloos moeten ergeren aan het grote kind Lamkel Zé

Het was voorspelbaar: Lamkel Zé eiste in KV Kortrijk-Antwerp alle aandacht op. De Kameroener zal het vooraf gedroomd hebben: niet alleen met een overwinning zijn revanche op de Great Old, hijzelf ook Man van de Match.

Hij had het ook al een paar keer bij de Great Old bewezen: LK7, nu LK22, drijft op revanche. Eén rush, gevolgd door een assist, volstonden voor nog meer dan een uur one man-show – zij het niet voetballend, hij speelde verder een zeer middelmatige match. Neen, Selemani en Watanabe waren dé uitblinkers, gevolgd door Tanaka en Ilic in de stuntzege. Maar Lamkel Zé is wel weer de meest besproken voetballer van het weekend.

Reageren en provoceren

Tja, hoe reageer je als je anderhalf uur wordt beschimpt met “hoerenzoon” en wordt begoten met talrijke liters bier? In het hoofd van het grote kind: door te reageren en te provoceren, het kostte hem weinig empathie van ref Van Driessche en een gele kaart. Het was hilarisch hoe hij zijn assist vierde, hoe hij de KVK-fans opjutte, hoe hij na affluiten met muziekbox en selfies ‘zijn’ zege vierde.

Enkele duizenden KVK-fans vonden het ge-wel-dig, enkele commentatoren vinden dat KVK zich moet verontschuldigen. Tja, al blijft dat grote kind ook een gek kind, wie had niét gereageerd? Het was wel verwerpelijk hoe hij achteraf via zijn sociale media letterlijk de middenvinger toonde aan Antwerp: ‘fuck’ Antwerp! Gevolgd door een pak racistische verwijten – KVK wil klacht neerleggen. En niet slim: hij riskeert nog een schorsing.

“Wij vonden het circus Lamkel Zé best leuk, voetbal is toch ook entertainment?”

Belangrijk voor KVK: Custovic zette een gedurfde maar geslaagde organisatie én een resultaat neer, het leek eindelijk weer de Veekaa-thuis als vanouds. Hulde, KVK leeft weer. Maar ook belangrijk voor KVK: voor Lamkel Zé is het seizoen nu al geslaagd, afwachten nu of hij de Kortrijkse held blijft. Best veel kans dat dezelfde fans zich nog dit seizoen nog mateloos moeten ergeren aan dat grote kind. Want dat blijft hij, al vindt aanvoerder D’haene hem best verstandig en rustig.

Cercle Brugge

In de marge: ook Cercle Brugge stuntte met de drie punten op AA Gent. Een knap debuut voor coach Muslin (eindelijk de T1 die hij al langer wilde zijn) maar meteen ook de bevestiging dat Cercle niet thuishoort op die voorlaatste plaats. Het heeft alleen wat meer geluk nodig. Het geluk dat KV Oostende tegen Genk niet had. Maar het voetbalde energiek en het duo Ambrose-Hornby voorin wettigt verder vertrouwen dat KVO nog geen doodsangsten moet uitstaan.

Maar Seraing komende speeldag wordt wel heel belangrijk. En zeker Zulte Waregem, nu al vier punten achter op de voorlaatste, nog steeds Cercle dus, mag wel wat meer geluk hebben. Al zien we daar minder lichtpunten – het wordt weer een seizoen vol miserie. Voor Leye en co worden OHL zaterdag en dan de derby op Kortrijk wel zeer cruciaal.

reageren? frank.buyse@roularta.be