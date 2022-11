Werken in getroffen zone na gasexplosie liggen stil op bevel van parket: “Begin december organiseren we nieuwe bewonersvergadering”

De wegenwerken in de getroffen zone waar op 13 oktober een zware gasexplosie verschillende panden vernielde, liggen voorlopig stil op bevel van het parket. “In de overige zones wordt wel verder gewerkt aan de heraanleg”, zegt eerste schepen Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor Openbaar Domein.

De heraanleg van de Christinastraat startte een jaar geleden. Op 13 oktober vond echter een zware gasexplosie plaats op de hoek van de Christinastraat met de Ooststraat. Vermoedelijk stootte een arbeider tijdens de werken op een gasleiding waarna het gas zich ophoopte in een nabijgelegen pand. Een kleine vonk was voldoende om een zware ontploffing te veroorzaken. Het parket heeft echter verboden om de wegenwerken verder te zetten in de getroffen zone. De gasexplosie en het slechte weer met zware regenval de afgelopen weken zorgen echter voor vertraging.

Zo snel mogelijk hervatten

“De vooropgestelde timing van 10 november werd daardoor niet gehaald”, zegt schepen Anseeuw. “De aannemer probeert de werken echter zo snel mogelijk af te ronden. De werken van nutsmaatschappij Farys in de getroffen zone zijn ondertussen wel afgerond. Het zijn de geplande rioleringswerken en de werken van Fluvius, Telenet en Proximus die op bevel van het parket voorlopig niet kunnen worden aangevat. Met de Stad volgen we echter alles nauwgezet op en we hopen zo snel mogelijk de werken te kunnen hervatten.”

Begin december zal de Stad een nieuwe bewonersvergadering organiseren. Omwonenden en handelaars zullen daarvoor via een bewonersbrief uitgenodigd worden. Omwonenden kunnen voor meer informatie terecht bij de directie Openbaar Domein op het nummer 059 80 55 00 of via openbaardomein@oostende.be. Handelaars kunnen dan weer met hun vragen terecht bij Economisch Huis Oostende.