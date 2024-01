Zwaargewonde Friedl (28) na lange revalidatie weer aan de slag bij Lizette & Lucien: “Hoofdstuk van gasexplosie zo beetje afgesloten”

De 28-jarige Friedl Cornillie – die anderhalf jaar geleden zwaargewond raakte tijdens de gasexplosie in Oostende – is nu weer aan de slag in de inclusieve lunchbar Lizette & Lucien. “Het was echt een enorm fijn weerzien, voor de medewerkers én de klanten”, klinkt het bij collega Hilde Vanhoecke.

Op 13 oktober 2022 vond er een gasontploffing plaats in de Christinastraat in Oostende, vlakbij Lizette & Lucien. Friedl – een jonge vrouw uit Lichtervelde – was op dat moment aan het werk als kok en begeleider in de lunchbar van vzw Duinhelm, die deels draaiende wordt gehouden door mensen met een beperking. Na de explosie was Friedl er heel slecht aan toe. 40 procent van haar lichaam was verbrand en ze verbleef meer dan drie maanden in het ziekenhuis. Daarna volgde een ellenlange revalidatieperiode, die nog steeds niet voorbij is. Maar na bijna anderhalf jaar voelde ze zich wel klaar om het werkleven stilaan weer op te pikken.

Afwachtend

Dinsdag 9 januari was het uiteindelijk zover. “We hebben hier enorm hard naar uitgekeken, Friedl werd het afgelopen jaar echt gemist. Het was zowel voor Friedl zelf, alle medewerkers en zeker ook voor de klanten een enorm fijn weerzien”, reageert collega Hilde Vanhoecke. Friedl werd opgewacht met een grote bos bloemen, maar veel extra feestgedruis kwam er niet aan te pas, met een geldige reden: “Het was sowieso al een emotionele gebeurtenis, we wilden het niet nóg zwaarder maken door er een hele heisa rond te creëren. Maar het was absoluut een prachtig moment. Met haar terugkeer kunnen we het hoofdstuk van de gasexplosie eindelijk een beetje afsluiten.”

“Friedl heeft haar shift schitterend doorstaan. Het hele team kijkt zeer positief terug op deze bijzondere dag”

Omdat Friedls revalidatieproces nog niet volledig is afgerond, besloot ze om rustig te beginnen: voorlopig zal ze tweemaal per week een shift van vier uur draaien in de inclusieve lunchbar. Haar eerste middagdienst was alvast een laaiend succes. “Heel eerlijk? We waren allemaal verschrikkelijk blij dat Friedl terugkwam, maar toch was het dubbel. De schrik dat het niet goed zou verlopen of dat ze nog niet alles zou kunnen zoals ze het zou willen, zat er zeker en vast in. Maar gelukkig was onze afwachtende houding nergens voor nodig: Friedl heeft haar shift schitterend doorstaan. Het hele team kijkt zeer positief terug op deze bijzondere dag.”