Jero Design in Oostende heropent na helse periode door gasontploffing: “Hele zaak heringericht”

Goudsmid Jelle Roels heropende vrijdagmorgen zijn winkel in de Christinastraat in Oostende. Hij werd zwaar getroffen door de gasexplosie in oktober vorig jaar. “Na vijf maanden miserie ben ik blij dat we er weer helemaal staan”, zegt de ondernemer.

Jelle Roels (42) is al 25 jaar goudsmid en heeft al 20 jaar een eigen winkel. Aanvankelijk op de Groentenmarkt en sinds enkele jaren in de Christinastraat. Hij was één van de handelaars die door de gasontploffing van 13 oktober op de hoek met de Ooststraat zwaar werden getroffen.

“Ik moest sluiten omdat de veiligheid niet meer gegarandeerd was. Mezelf met de waardevolle collectie tijdelijk op een andere plaats vestigen was geen optie omdat er ook een zware beveiliging moest zijn en de verzekering daarvoor eisen stelt. Vijf maanden was ik dicht en het was een helse periode want het kriebelde om te ontwerpen en klanten te ontvangen. Gelukkig kon ik mijn creativiteit kwijt in het lesgeven als goudsmid. Ik heb dus mijn passie niet verloochend.”

Zelf betaald

“De prioriteit was de heropening van de winkel, maar dat was niet evident want we moesten alle stielmannen voor de nieuwe etalage en de verzekering op één lijn krijgen. Dat was niet evident en betekende concreet dat ik zelf een groot deel van de kosten heb voorgeschoten. Het was aanzienlijk bedrag want de volledige zaak moest opnieuw ingericht worden met een nieuwe etalage, deuren, elektriciteit en rolluiken”, zegt Jelle. “De reacties zijn positief en ik ben erg blij dat ik weer klanten kan ontvangen zoals voorheen. Nu ook de afwerking van de Christinastraat zijn einde nadert, zijn er positieve vooruitzichten.”