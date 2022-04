Vriend Athena getuigt na dodelijk ongeval: “We waren aan het genieten, en plots was die vrachtwagen daar”

Athena Spencer (18), het slachtoffer van het dodelijke ongeval in Zandvoorde (Oostende) donderdagmiddag 21 april, zat als passagier op de bromfiets bij haar vriend, toen ze door een vrachtwagen werden aangereden. Het koppeltje had elkaar net een half jaar geleden terug gevonden. “We gingen scampi’s eten bij mijn vader. Het moest een mooie avond worden”, getuigt haar vriend Abel. Het verhaal van herwonnen geluk dat plots aan diggelen werd geslagen.

Ze waren elkaars eerste liefje. Athena Spencer (18) en haar Abel Pereira (18). Maar het koppeltje ging even uiteen en Athena ging in het buitenland wonen. Toen ze terugkeerde, groeiden de twee weer naar elkaar toe. En sinds een half jaar vormden ze opnieuw een koppel. “We woonden vier maanden samen op een appartement in Oostende. Het ging goed tussen ons. Er waren ups en downs. Maar dat heeft elke relatie nu eenmaal. We waren gelukkig samen”, zegt Abel in tranen.

Tot donderdagmiddag, net na 16 uur. Want toen reden ze samen met de bromfiets langs de Oudenburgsesteenweg in Zandvoorde naar de vader van Abel. Die woont in Brugge en zou scampi’s maken als avondeten. Het koppeltje was uitgenodigd om er te gaan eten. Abel reed en Athena zat achterop. “We waren aan het genieten. De zon scheen en we waren gezellig aan het praten. Het beloofde toen nog een leuke avond te worden”, vertelt Abel.

Alles gebeurde extreem snel, in misschien drie seconden was het gebeurd

Maar ter hoogte van de inrit van de firma Top-Mix ging het gruwelijk fout. Een vrachtwagen wou er het bedrijventerrein oprijden. Maar de chauffeur merkte de bromfiets – die in dezelfde richting reed – daarbij niet of te laat op. Het kwam tot een botsing en Athena belandde onder de vrachtwagen. Ze was er zo erg aan toe dat ze ter plaatse overleed. “Alles gebeurde extreem snel. In misschien drie seconden was het gebeurd”, doet hij met een knik in zijn stem het verhaal. “Plots was die vrachtwagen daar op het fietspad. Maar andere camions hadden heel wat zand op het fietspad achtergelaten, dus dat was heel glad. Daardoor ging de brommer aan het slippen. En dan… (barst in tranen uit).”

Athena was sinds ze terug in België was op zoek naar werk. Ze woonde even bij haar mama in Beveren, maar verhuisde later naar Oostende. De stad waar ze ook op internaat had gezeten. Haar mama Linda en Abel zoeken steun bij elkaar, allebei kapot van verdriet. “Athena was altijd positief. Ze trok mij er door op de dagen dat ik het moeilijk had. Wie zal dat nu doen?” (TL)