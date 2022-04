Mama Linda over dochter Athena (18) die stierf onder wielen van vrachtwagen: “Ze wou model worden en had zoveel toekomstplannen”

Het zwaar verkeersongeval in Oostende waarbij een meisje van 18 jaar het leven liet, laat niemand onberoerd. Athena Spencer stierf donderdag nadat ze samen met haar liefje Abel (18) op de Oudenburgsesteenweg aangereden werd door een vrachtwagen. “Athena was levenslustig en had zoveel talent. Ze was oprecht gelukkig met Abel”, zegt mama Linda De Winter snikkend.

Donderdag liet Athena het leven bij een dodehoekongeval waarbij een vrachtwagen een koppel tieners aanreed. Abel – die de bromfiets bestuurde – kwam er zonder kleerscheuren van af. Athena – die achterop de bromfiets zat – had geen schijn van kans toen ze onder de wielen van de vrachtwagen terecht kwam. Een dag na het verschrikkelijk verkeersongeval doet mama Linda haar verhaal. Linda woont in Beveren-Waas, maar haar dochter woonde samen met haar vriend Abel in Oostende.

Eerste liefje

“Ze leerde Abel kennen toen ze in Oostende op internaat zat”, zegt Linda. “Hij was eigenlijk haar eerste liefje. Later is de relatie afgesprongen. De laatste jaren zat ze niet meer op internet, maar was ze gewoon thuis in Beveren-Waas. Ze kende een turbulente periode en besloot om in Oostende te gaan wonen. Een dag later vroeg ze mij om haar gerief naar Oostende te brengen. Zij en Abel hadden de draad terug opgepikt en hadden opnieuw een relatie. Ze woonden nu zo’n vier maanden samen in Oostende. Ik zag dat Athena oprecht gelukkig was met die jongen.”

Wou model worden

Het contact tussen mama Linda en Abel was naar eigen zeggen zeer goed. “Ik ben bij hen op bezoek geweest en we hadden geregeld contact”, vervolgt Linda. “Natuurlijk hebben ook wij moeilijke periodes gekend, zoals elke mama met haar dochter. Athena was een zelfzeker en spontaan meisje, heel openminded ook. Soms had ze het gevoel dat de hele wereld tegen haar was, maar dat was helemaal niet zo. Iedereen had het beste met haar voor. Athena zat vol levenslust en had dromen, net als elk meisje. Ze was bloedmooi en wou model worden. Ze had tonnen talent. Haar toekomstplannen werden in enkele seconden de grond ingeboord. Ze wou mij moeke laten worden en had een kinderwens. Zo ver zal het nu nooit komen.”

Allemaal gebroken

Linda bezocht een dag na het ongeval de plaats waar haar dochter om het leven kwam. “Ik snap niet dat die vrachtwagenchauffeur Abel en Athena niet gezien heeft. Als ze allebei uit dezelfde richting komen, dan moet die hen toch gezien hebben? We zijn allemaal gebroken: ik, haar broer en haar twee zussen. Met haar broer had ze de beste band. Zij was volgens hem diegene die hem het best begreep. We zijn een gebroken gezin. Ook al woonde Athena niet meer thuis, ze is en blijft een deel van dit gezin”, aldus Linda.

In moslimgemeenschap begraven

Athena zal in regio Antwerpen begraven worden volgens de islamitische rituelen. “Athena had zich ongeveer een jaar geleden bekeerd tot de moslim en bad elke dag. Het was haar wens – want hoewel ze nog jong was, sprak ze geregeld over de dood – om in de moslimgemeenschap begraven te worden als er ooit iets met haar zou gebeuren. Ik wil dat respecteren en het geeft me een goed gevoel dat we haar wens inwilligen. Het is het enige wat we nog voor haar kunnen doen. We zullen haar hoe dan ook verschrikkelijk hard missen”, besluit Linda. (JRO)