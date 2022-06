Uitvaart Marthe Hanssens in beperkte kring, familie voorziet livestream op weide om iedereen afscheid te laten nemen

De uitvaart van Marthe Hanssens, de 23 jaar jonge vrouw uit Rumbeke die tijdens een zwaar verkeersongeval in het centrum van Roeselare om het leven kwam, wordt in beperkte kring georganiseerd. Om iedereen de kans te geven om afscheid van Marthe te nemen, is de dienst ook via een livestream op een weide aan Muze’um L te zien.

Het ongeval waarbij Marthe Hanssens (23) het leven liet, gebeurde in de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 juni kort na middernacht in de Meensesteenweg in Roeselare, net aan de rotonde van cultuurcentrum De Spil.

Een 24 jaar oude autobestuurder was aan het driften op de rotonde en verloor de controle over het stuur. Daarbij schepte hij aan hoge snelheid Marthe, die met haar fiets onderweg was, op. Hij bleek ook onder invloed van alcohol en cannabis te zijn. Voor Marthe kwam alle hulp te laat.

De uitvaart vindt zaterdag 2 juli om 11 uur in beperkte kring plaats, maar om de vele vrienden en kennissen van Marthe de kans te geven om afscheid te nemen, zal de dienst via een livestream ook te volgen zijn op een weide achter Het Eksternest aan Muze’um L in de Bergstraat 23 in Roeselare.

De livestream is ook te vinden op de website van Uitvaartzorg Commeyne.