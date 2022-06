Jonge man die Marthe (23) dood reed, vrij onder voorwaarden: “Hij is er echt kapot van”

De openingsavond van de Batjes in Roeselare is in mineur geëindigd. Een 23-jarige fietsster is om het leven gekomen na een ongeval in de Meensesteenweg. De bestuurder was onder invloed en werd gearresteerd, maar is later op de dag vrijgelaten onder strenge voorwaarden. “Mijn cliënt is er kapot van. Het schuldbesef, de wroeging en de spijt zijn enorm”, reageert zijn advocaat.

Het ongeval gebeurde zaterdagochtend vroeg. Getuigen zagen een jonge autobestuurder (24) driften op het rondpunt aan de Westlaan, waarna hij aan hoge snelheid de Meensesteenweg inreed. De politie vermoedt dat hij bij het afrijden van het rondpunt de controle over het stuur verloor en over een verkeersgeleider vloog. Hij schepte daarbij ook een fietsster om vervolgens tegen een elektriciteitspaal tot stilstand te komen.

De uitbater van de nachtwinkel recht tegenover de plek van het ongeval spreekt van een enorme knal. “Toen ik buiten kwam zag ik veel bloed. Het meisje op de fiets was weggeslingerd door de klap. De automobilist was ongedeerd, maar leek dronken.”

Dat vermoeden werd ook bevestigd door de politie. “De bestuurder van het voertuig was onder invloed en is ter plekke meteen gearresteerd”, klinkt het. Twee getuigen die het ongeval zagen gebeuren, werden in shock naar AZ Delta gebracht. Het rijbewijs van de bestuurder werd meteen voor 15 dagen ingetrokken.

Vrij onder voorwaarden

De onderzoeksrechter besliste zaterdagavond om de bestuurder van het voertuig in vrijheid te stellen, maar onder zeer strenge voorwaarden. Uit de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige blijkt dat het ongeval vermoedelijk het gevolg was van onaangepaste snelheid, waarbij de bestuurder onder invloed was van alcohol. Verder zijn er ook aanwijzingen van cannabisgebruik. De bestuurder zal zich na afsluiten van het onderzoek dienen te verantwoorden voor de politierechtbank.

Thomas Gillis, de advocaat van de bestuurder, kan zich vinden in de beslissing van de onderzoeksrechter. “Juridisch is dit een correcte beslissing”, stelt hij. “Dat neemt evenwel niet weg dat dit simpelweg een intrieste zaak is. Een jonge vrouw van 23 jaar die het leven laat, een 24-jarige die het ongeval veroorzaakt: veel triestiger wordt het niet. Mijn cliënt is er ook kapot van. Het schuldbesef, de wroeging en de spijt zijn enorm. Zijn gedachten gaan op dit moment enkel uit naar de familie en de nabestaanden van het slachtoffer. De conclusie kan hier alleen maar zijn dat dit een absoluut drama is.”

Heel optimistisch en empathisch

Voor de jonge vrouw, de 23-jarige Marthe H. uit Roeselare, kon geen hulp meer baten. Haar familie reageert aangeslagen. “Marthe was een zonnetje, ons zonnetje. Ze was altijd aan het lachen. Als je aan haar denkt, denk je aan haar lach. Ze was heel optimistisch en empathisch voor iedereen”, vertelt een tante van de jonge vrouw, die de dochter is van een Roeselaarse ondernemer.

Marthe zat volgens haar tante nog vol plannen. “Ze stond aan het begin van haar leven. Ze keek er enorm naar uit om te gaan studeren. Ze heeft de afgelopen tijd even gewerkt en gereisd en ging nu verder studeren. Ze gingen met de vrienden en met de nichten samen in Gent zitten en daar keek ze enorm hard naar uit. Ik zeg het: ze is ons zonnetje. Altijd geweest. Dit is gewoon niet te vatten.”

